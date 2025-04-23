川普關稅戰　53％勞工怕失業、83％憂加薪落空

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰衝擊全球經濟，勞工也擔憂自己工作會受到影響，根據求職網調查指出，有近83％勞工擔心今年因此無法加薪、近53％害怕因此失業，更有94％擔憂物價會因此上漲。

根據yes123求職網調查，針對近期全球關稅貿易戰，有58.8%勞工會擔心放無薪假，同時也有82.4%勞方會擔心今年的加薪機會因此落空，52.9%勞工會擔心自己因此導致失業；同時更有94.1%勞方會擔心物價因此上漲。

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更糟糕的是，對財富方面的衝擊早就出現，有59.6%勞工透露，關稅貿易戰已經造成自己在投資理財規劃上的損失，未來能否順利解套，仍然充滿著變數。

至於企業端看法，從yes123求職網的調查顯示，關稅貿易戰對今年的招募計畫，有55.6%預估沒有受到任何正面或負面影響，但是也有33.3%預估是負面影響，所以可能因此縮編或遇缺不補，少數11.1%認為預估是正面影響，反而可能因此擴編。只是受關稅貿易戰波及，仍有34.9%的資方透露因此考慮暫停今年的加薪計畫；不過也有45%的公司表示有因此考慮改變今年的產銷據點佈局。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，關稅貿易戰將導致企業對前景看法轉趨保守，放緩原本擴編腳步，將抵消掉缺工潮效應，不再出現人力吃緊狀況，也就是對於招募或調薪意願，恐怕會受到負面影響。

楊宗斌進一步表示，其中首當其衝的，還是在外銷導向的科技業、製造業，一旦出現無薪假暴增的情況，從業人員可能就要思考是否要換工作或轉行；不過因應產品輸美關稅增加狀況，也會讓廠商思考海外產銷據點佈局的改變，或者讓公司進行轉型、產業升級，其實可能也會因此增加新的工作機會。