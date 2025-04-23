台股盤中飆漲逾830點史上第4　法人：反彈不躁進、極度恐慌低接

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國總統川普釋出政策善意影響，全球股市發動反彈，台股今（23）日午盤過大漲逾830.48點，上攻到19623.91點，刷史上第4大盤中漲點，市場振奮，投資專家解讀，今日台股大漲主要還昨（22）日下挫一個公道，對等關稅最壞時間點已經過去，現階段操作建議為在極度恐慌時低接，反而在大舉反彈時不宜追進。

川普在個人發言平台釋出消息，市場解讀美國與中國貿易關係有望緩解，先與日本、印度達成關稅協議，且聯準會（Fed）主席鮑爾任期不受影響的利多刺激，美股強彈，在台積電（2330）登高一呼，大漲逾6%多，上攻868元，台股重新站穩萬九大關。

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台積電領軍，IC設計指標聯發科（2454）漲幅達5%，大型電子權值股鴻海（2317）、廣達（2382）漲幅超過4%，上市上漲家數有900多家，上櫃上漲家數有700多家。

國泰證券期貨顧問處分析師蔡明翰、台新投顧副總黃文清一致性認為，4月初美國對等關稅對於台股最大衝擊時刻已經過去，接下來就要觀察5月晶片關稅實施範圍、細節。

蔡明翰分析，今日台股之所以有如此強勢反彈，主要昨天台股下挫300點多，相較日、韓以平盤作收，市場過度反映川普開除鮑爾消息所致，對等關稅宣布後，就目前情勢來看，美股4月9日低點應該不會跌破，因此台股若是因為個別市場心理因素出現恐慌下跌，反而是買點，但是看到指數反彈上來，反而就不宜追進。

黃文清指出，就昨日川普、美國財政部說法，代表對等關稅進入談判階段，此一利空消化差不多，就等5月晶片關稅宣布，以先前美國針對汽車零組件、鋼鋁加徵25%關稅的經驗來看，市場對於晶片關稅應該有所預期，衝擊不會像對等關稅那麼大，台股就有機會向2萬點扣關。