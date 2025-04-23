快訊／台股收漲845.71點、史上第2大漲點　台積電漲57元至873

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（23日）開高走高，加權指數終場大漲845.71點，以19639.14點作收，創下史上第二大漲點，漲幅4.5％，成交量2690.98億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲370.18點開出，指數開高走高，盤中最高達19639.14點，最低19163.61點，終場收在19639.14點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲57元來到873元，漲幅6.99％；鴻海（2317）上漲7元至139元；聯發科（2454）上漲70元至1370元；廣達（2382）上漲11.5元來到235元；長榮（2603）上漲5.5元至205.5元。

今天漲幅前5名個股為辛耘（3583）上漲24元，漲幅10％；中砂（1560）上漲18.5元，漲幅10％；展達（3447）上漲4.25元，漲幅9.99％；圓展（3669）上漲3.2元，漲幅9.98％；資通（2471）上漲5.7元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為櫻花（9911）上漲0.1元，漲幅0.12％；台數科（6464）上漲0.1元，漲幅0.13％；欣天然（9918）上漲0.05元，漲幅0.13％；凱基金乙特（2883B）上漲0.01元，漲幅0.13％；三商家購（2945）上漲0.05元，漲幅0.13％。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，四月初美國宣佈對等關稅後，恐慌情緒瀰漫全球股市，有台股恐慌指數之稱的台指選擇權波動指數一度直衝來到40以上，加權指數也寫下史上最大跌點紀錄，不過觀察過往加權指數與台股恐慌指數的走勢可以發現，儘管後者竄升突破30時，台股多明顯回檔，但也代表相對低點多將浮現。

後市來看，隨著國安基金進場、與美方協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與佈局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色，非電族群在內需穩健下表現亦有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，值此震盪市況，正是透過主動式ETF切入台股市場的好時機。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 辛耘（3583） 264.0 ▲24.0 ▲10.0％ 中砂（1560） 203.5 ▲18.5 ▲10.0％ 展達（3447） 46.8 ▲4.25 ▲9.99％ 圓展（3669） 35.25 ▲3.2 ▲9.98％ 資通（2471） 62.8 ▲5.7 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 櫻花（9911） 82.6 ▲0.1 ▲0.12％ 台數科（6464） 79.7 ▲0.1 ▲0.13％ 欣天然（9918） 38.9 ▲0.05 ▲0.13％ 凱基金乙特（2883B） 7.74 ▲0.01 ▲0.13％ 三商家購（2945） 38.0 ▲0.05 ▲0.13％

資料來源：證交所