川普關稅戰　洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰衝擊全球經濟，勞動部長洪申翰今接受Yahoo TV《齊有此理》節目訪問時指出，傳產的製造業受到的衝擊最大，像是機械、汽車零組件、塑膠、金屬、水五金、扣件等產業，面臨的國際壓力很大，目前預估受影響勞工逾10萬人，勞動部會主動找各工會了解第一線資訊，聯繫有需要的企業，避免違法解僱或放無薪假。

洪申翰表示，這次關稅狀況和疫情造成影響不太一樣，主要關注傳產製造業，包括機械、汽車零組件、金屬、橡塑膠、水五金、扣件業等，尤其是對美國出口比例高的，把優先要關注跟支持的對象先設定在這邊，至少把最嚴峻的狀況先準備好，去跟工會面對面談。

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洪申翰指出，目前預估受影響勞工恐達10幾萬人，勞動部第一是要主動去瞭解受影響的工會狀況，比方說訂單變動等，請工會提供替一線資訊，並主動聯繫企業，最不希望看到出現違法的解僱或是無薪假。

洪申翰說，現行法規不允許預防性裁員，也就是說不能短時間因為關稅要裁員，若真的影響企業經營一段時間，才能夠考慮用這個理由裁員；政府已經準備150億元就業安定預算，可以協助勞工跟企業，盡量穩定相關的僱用，幫助企業不要輕易裁員，把勞工繼續留在職場。