吊扇大廠昶瑞積極搶攻無人機市場　預計5月掛牌上櫃

▲昶瑞預計於5月下旬掛牌。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

吊扇大廠昶瑞機電（7642）於3月21日通過櫃買股票上櫃申請案，預計於4月24日舉辦上櫃前業績發表會，也預計於5月下旬掛牌。

昶瑞為台灣最大專業DC直流馬達吊扇設計、研發、製造與銷售商的供應商，創立於 2011 年，目前資本額為2.65億元，專注於提供DC直流馬達吊扇整機，中大型、戶外防水使用、自有設計與極高效能為其獨家特點。快拆結構專利、模組化設計讓昶瑞的吊扇產品，儼然成為美國、澳洲、歐洲高端市場的主流選擇，近期推出之單火線牆控技術產品也開始供應品牌大廠，有望進一步帶動未來營收成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除吊扇產品外，昶瑞機電近年積極切入無人機產業，專注開發中大型無人機動力模組，其無人機動力模組已通過日系大廠測試認證且效能優於同業，預計 2025 年下半年開始出貨，將成為公司未來成長的第二動能。

昶瑞2024全年營收約為9.58 億元，毛利率 29.7%，EPS為6.4元，隨著全球對節能環保、智慧家電與無人機需求持續升溫，將挹注營運持續成長，而昶瑞興建中之「龍井二廠」預計於2025年底完工，可望增加產能以滿足吊扇與無人機客戶之需求，獲利持續增加可期，營收有望逐年增長。