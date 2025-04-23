台股盤中飆漲逾830點史上第4 法人：反彈不躁進、極度恐慌低接

受到美國總統川普釋出政策善意影響，全球股市發動反彈，台股今（23）日午盤過大漲逾830.48點，上攻到19623.91點，刷史上第4大盤中漲點，市場振奮，投資專家解讀，今日台股大漲主要還昨（22）日下挫一個公道，對等關稅最壞時間點已經過去，現階段操作建議為在極度恐慌時低接，反而在大舉反彈時不宜追進。

美狠課東南亞太陽能產品3521%重稅 助攻9台廠漲停

由於美國商務部決定對來自東南亞四國，包括馬來西亞、越南、泰國和柬埔寨的太陽能模組課徵最高達3521％的反傾銷與反補貼稅，台灣太陽能廠受利多激勵，元晶（6443）、茂迪（6244）、安集（6477）、國碩（2406）、鑫科（3663）、達能（3686）、碩禾（3691）、聯合再生（3576）和太極（4934）等今日都一度拉漲停慶祝。

百萬股民嗨！5檔台股ETF填息達陣 0056填7成

台股今（23）日盤中飆漲逾758點刷台股史上盤中第5大漲點，6檔台股ETF除息行情搶搶滾，開盤2小時，包括富邦特選高股息30（00900）等5檔台股ETF已填息達陣，而擁有144.78萬股民的季配款元大高股息（0056）雖配息金額偏高，仍交出填息率超過7成的好表現，投資人振奮。

台股漲670點金融股多走揚 3官股金控漲不動

美國總統川普鬆口認為對中國大陸關稅太高，並透露可望下降，美股4大指數勁揚，激勵今（23）日台股盤中大漲逾670點，重返19400點大關，金融類股指數漲逾1%，來到1940點之上，惟金控股當中具官股色彩兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）等3檔個股，都是在平盤以下開出，對較大盤強勁反彈，股價表現相形平淡。

台積電擴大赴美投資 郭智輝：投審會還沒收到申請資料

川普對等關稅風暴持續進行，台積電（2330）3月宣布擴大對美投資，外界關心最新進度，對此，經濟部長郭智輝今（23）日表示，投審會還沒收到申請資料，「卡在哪裡不知道，要問台積電。」

鴻海集團旗下京鼎砸20億 取得富蘭登51％股權

鴻海集團旗下半導體設備公司京鼎精密(3413)今（23）日宣布，公司審計委員會及董事會決議以每股新台幣138元、總交易金額20.0583億元，收購富蘭登科技公司（以下簡稱「富蘭登」）51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權。

48.2萬股民注意！第一金擬配1.2元股利 現金殖利率3.82％

48.2萬股民注意！第一金（2892）董事會決議2024年盈餘分派，每股配發0.95元現金股息、0.25元股票股利，合計1.2元股利，符合外界的預期，以今（23）日24.85元收盤價計算，潛在現金殖利率為3.82%。

吊扇大廠昶瑞積極搶攻無人機市場 預計5月掛牌上櫃

吊扇大廠昶瑞機電（7642）於3月21日通過櫃買股票上櫃申請案，預計於4月24日舉辦上櫃前業績發表會，也預計於5月下旬掛牌。

聯發科前進上海汽車工業展 發表3奈米智慧座艙平台

IC設計大廠聯發科（2454）今日在上海國際汽車工業展覽會發表Dimensity Auto系列的智慧座艙旗艦平台C-X1與車載通訊旗艦平台MT2739。聯發科聯合生態系合作夥伴展示最先進的生成式AI技術與Agentic AI座艙應用，以雙AI引擎和艙駕一體融合方案，推動AI定義座艙體驗全面升級，將先進AI與多媒體技術導入新一代智慧汽車，提供全面的解決方案，共同引領未來智慧行車體驗的創新方向。

川普關稅戰 洪申翰：10幾萬勞工恐受影響

川普關稅戰衝擊全球經濟，勞動部長洪申翰今接受Yahoo TV《齊有此理》節目訪問時指出，傳產的製造業受到的衝擊最大，像是機械、汽車零組件、塑膠、金屬、水五金、扣件等產業，面臨的國際壓力很大，目前預估受影響勞工逾10萬人，勞動部會主動找各工會了解第一線資訊，聯繫有需要的企業，避免違法解僱或放無薪假。