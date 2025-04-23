鴻海集團旗下京鼎砸20億　取得富蘭登51％股權

▲京鼎精密。（圖／翻攝Google地圖）
記者陳瑩欣／台北報導
鴻海集團旗下半導體設備公司京鼎精密(3413)今（23）日宣布，公司審計委員會及董事會決議以每股新台幣138元、總交易金額20.0583億元，收購富蘭登科技公司（以下簡稱「富蘭登」）51%股權及董事會過半席次，取得實質控制權。
富蘭登成立於1994年，實收資本額為新台幣2.85億元，專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修。2024年全年營收約新台幣10億元，主要客戶為國內外晶圓製造廠。
富蘭登長期深耕半導體維修領域，成功切入先進製程產線，並以優異表現獲得客戶獎項肯定，深受信賴。
本次交易將以京鼎帳上現金支應。交割完成後，富蘭登將成為京鼎控制之子公司。雙方將透過此次合作整合資源，預期帶來以下綜效：
1、布局多元客戶，強化營運動能
拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。
2、拓展多元產品，切入高附加價值業務
結合富蘭登在航太維修領域的技術優勢，切入航太等高附加價值產業，藉由技術互補拓展業務布局，擴大成長動能。
3、整合關鍵技術，強化製造整合能力
富蘭登專精於機電技術，京鼎則具備機構製造優勢，雙方技術互補。
京鼎指出，透過整合，提升半導體製程設備的製造整合能力，強化市場競爭力。此次收購案將鞏固京鼎於半導體設備產業的領先地位，並拓展至航太新領域，展現多元客戶、產品與長期經營決心；同時強化營運韌性，為利害關係人創造穩健且永續的成長動能。
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