台積電獲外資回負搶購1.75萬張居買超王　寫史上第4大漲幅

▲台積電高居今日買超第1名個股。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國總統川普鬆口將降低中國大陸高關稅，激勵美股4大指數大漲，今（23）日台股大漲845.71點，或漲幅4.5%，以19639.14點作收，外資法人終結連七賣，今日回補買超263.7億元，不考慮ETF，權王台積電（2330）高居外資單日買超第1名個股，買超張數1.75萬張，上漲57元、或漲幅6.99%，為史上第4大漲幅，以873元作收。
川普關稅政策充滿不確定性，上周外資從台股流出23億美元，伴隨美股反彈，外資終止連七賣超，今日買超263.7億元。
根據統計外資買超第1名個股為復華富時不動產（00712）買超張數4萬964張，買超第2、3個分別台積電、鴻海（2317）兩檔重要電子權值股，買超張數1萬7523張、1萬4433張，買超第4、5名為群益優選非投等債（00953B）、力積電（6770），買超張數1萬1495張、9963張。
台新金、中信金、新光金等三檔金融股，分別外資單買超排行榜第6、7、9 名個股，買超張數分別9906張、9265張，以及7814張，買超第8、10名分別復華台灣科技優息、中鼎，買超7986張以及7334張。
外資今日賣超前10名個股以及張數分別：群創（3481）2萬9785張、南亞科（2408）2萬5092張、宏碁（2353）1萬35張、華航（2610）9456張、元大滬深300正2（00637L）9253張、國泰金（2882）3052張、和碩（4938）2975、智原（3035）2889、彰銀（2801）2677張。
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