星宇航空啟動永續航空燃油　首航台北河內航線　

▲星宇航空啟動永續航空燃油首航，圖左至右依序為桃園機場總經理范孝倫、星宇航空機場運務處副總李明杰、台灣中油執行長邱垂興。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，今（23）日正式導入具備由中油供應的ISCC CORSIA國際認證標準SAF，首航班JX717台北－河內順利飛航，該航班SAF添加比例約5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳排放。

星宇航空執行長翟健華表示，永續飛行不僅是產業挑戰，更是企業責任與品牌價值的重要展現，未來將秉持減碳永續、創新前行的精神，持續與政府及產業夥伴協作，推動低碳飛航藍圖。

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翟健華指出，星宇航空引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量，全機隊亦具備SAF相容性，計畫自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。

除了推動永續燃油轉型，星宇亦致力從服務細節落實環境友善理念，機上用品導入以回收貝殼纖維製成的環保毛毯；餐飲部分則攜手米其林主廚，打造以台灣在地食材為主的機上餐點，減少包裝使用與食材運輸碳足跡；地面營運亦導入高效節能電動勤務車款，更加裝太陽能板供應車體電瓶，從空中到地面全面實踐減碳行動。