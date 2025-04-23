貿易戰關鍵時刻　IEAT台灣數位貿易博覽會引領產業升級

▲2025台灣數位貿易博覽會開幕，左起亞馬遜全球開店謝孜希台灣總經理、經濟部商業發展署郭宇主任秘書、經濟部國際貿易署胡啟娟副署長、IEAT 黃教漳理事長、台北市政府俞振華副秘書長、台北市政府產業發。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

美國拋出加徵關稅政策，掀起新一波全球貿易震盪，對台灣出口導向經濟而言，是挑戰也是轉機，面對關稅壓力與供應鏈重構趨勢，企業如何借力數位化升級，提升效率、節省成本、開拓新局，成為關鍵課題。台北市進出口公會(IEAT)今(23)日重磅舉辦「2025台灣數位貿易博覽會」，號召全台數位貿易與跨境電商生態圈共同應戰。

這是IEAT為進出口業者打造，兼具策略視野與實務應用的轉型盛會。本屆展會於IEAT會議中心盛大登場，並獲經濟部國貿署胡啟娟副署長、台北市俞振華副秘書長、商業發展署郭宇主任秘書、北市產發局陳俊安局長、新北青年局邱兆梅局長、IEAT黃教漳理事長、亞馬遜全球開店謝孜希台灣總經理等重量級嘉賓共同出席，展現政府與產業對數位貿易發展的高度關注，兩天展會預計吸引超過10,000人次共襄盛舉。

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IEAT理事長黃教漳表示：「面對全球對等關稅與貿易重塑趨勢，台灣企業無論出口或進口都需同步升級營運模式。IEAT升級打造『台灣數位貿易博覽會』，整合品牌、平台、物流、金流與AI應用資源，協助業者掌握貿易科技、搶占先機。」展會提供一站式轉型解方，出口業者可運用AI工具與跨境平台強化拓銷力與品牌佈局，進口業者則透過數據分析提升採購效率與轉單效能，同時優化內部營運流程、降低整體營運成本，強化應變力與競爭力，在全球挑戰中穩健轉型、創造成長。

▲IEAT黃教漳理事長與經濟部國際貿易署胡啟娟副署長開幕致詞，業界參與熱絡。（圖／IEAT提供）

本屆博覽會展區擴大升級，聚焦「跨境電商」、「數位行銷」、「AI應用」與「智慧物流」四大主軸，集結50家國內外領導業者參展，包括亞馬遜全球開店、Alibaba.com、eBay、Shopify、Newegg、Walmart、Microsoft、Google Cloud、UPS、Payoneer、Cyberbiz等，搭建從國際市場通路開拓、行銷技術導入到智慧進出口管理的多元展示平台。

對出口企業而言，展會提供高效通路與海外拓銷資源；對進口業者則可透過AI數據與智慧倉儲管理強化物流效率、降低存貨與倉儲成本，擴大進口利潤空間，並透過數位行銷與平台導購提升轉單效率。

展期兩日，共將舉辦超過30場專題講座，涵蓋AI工具實戰、數據行銷應用、全球平台趨勢與創新物流解決方案等關鍵議題，全面揭示跨境電商的最新動態與未來方向。亞馬遜全球開店作為本次展覽的聯合組展單位，同步舉辦「亞馬遜全球開店博覽會」，全面呈現亞馬遜AI工具、選品分析、物流等解決方案如何幫助台灣品牌進行全球業務，阿里巴巴國際站則舉辦「Alibaba.com AI外銷年會」，聚焦全球B2B品牌、製造與貿易商透過AI進行外銷的關鍵作法。

活動亦邀請擁有60萬訂閱的知名YouTuber「Men's Game 玩物誌」，分享其20年品牌代理經驗，並剖析如何透過數位轉型再創商業價值。現場同步發表多項重磅內容，包括《貿易科技藍圖發展》、《出口業AI藍圖》以及《2025台灣十大跨境電商企業專刊》，全面揭示出口產業AI賦能的轉型趨勢與未來布局。豐富且具深度的議程吸引大批外貿產業人士共襄盛舉，現場人氣爆棚。

面對外部貿易壓力，政府亦主動出擊。台北市府強調已啟動跨局處因應機制，並成立專責單位「台北數位企業發展中心」，推動數位人才培育、出口拓銷企業升級等多軌輔導計畫，協助業者穩健轉型。

經濟部國貿署副署長胡啟娟表示，貿易升級必須以科技為本，國貿署持續整合AI與貿易數據，打造具韌性的外銷支援系統，亦同步優化對中小企業的數位工具與諮詢服務。

商業發展署主任秘書郭宇補充，無論是出口導向企業、國際代理商或國內進口通路業者，皆可透過數位貿易平台降低交易成本、強化資訊透明與流通效率，是對內優化營運、對外開創商機的雙贏契機。

「2025台灣數位貿易博覽會」正是IEAT整合多年數位貿易推動成果，以全新高度串聯政府、產業與數位生態圈的創新實踐場域。

展會現場提供從數據驅動、智能行銷、數位倉儲、供應鏈協作到平台整合等關鍵解決方案，不僅為出口業者打通全球市場，也為進口商優化效率、強化議價能力與供應鏈協作，全面助攻台灣企業在貿易轉型浪潮中突圍而出、逆勢成長。