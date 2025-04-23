LINE Bank補血！北富銀點頭　斥資17.55億認購現增

▲北富銀以17.55億元參與LINE Bank現增。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

北富銀今（23）日經董事會決議通過，將參與連線商業銀行股份有限公司（下稱LINE Bank）之現金增資案，認購金額不超過17.55億元；後續擬向主管機關申請，待審核通過後，北富銀於LINE Bank持股比例將由原先27.18%提升至29.16%，充分展現對LINE Bank長期發展的信心。

LINE Bank此次增資總金額為50億元，資金將用於健全銀行資本結構、提升資本適足率及擴大資產規模，以強化企業競爭力。北富銀表示，純網銀雖仍處於初期營運階段，但隨著數位科技驅動創新發展，純網銀的成長潛力與社會影響力愈加顯著。

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LINE Bank自2021年4月22日開業以來，迅速在市場站穩腳步，帳戶數與存放款餘額持續攀升，至2024年12月底數位帳戶數已達201萬戶，存款餘額為689億元，放款餘額為540億元，存放款比達78.37%，穩居三家純網銀之首。

依據LINE Bank內部統計，其主要客群為數位原住民世代，平均年齡為34.9歲，其中39歲以下用戶占比高達70%，尤以18至29歲年齡層最多，占比達36%，滲透率更達台灣同齡人口的25%。隨著時間推移，LINE Bank憑藉在年輕客群中的深厚根基，必將為數位金融產業發展帶來深遠影響。

LINE Bank在主管機關政策與相關法規開放等趨勢引領下，積極拓展業務版圖，從存款、信用貸款擴展至外匯、信託、基金銷售、保險代理與網路投保等業務，目前已與富邦金控旗下富邦證券、富邦產險、富邦投信等子公司攜手推出多項創新合作。LINE Bank也是LINE生態圈內，目前唯一一家實名認證的金融服務，可觸達2,200萬LINE活躍用戶，為民眾提供更便利的生活金融服務，也讓合作夥伴能透過穩定的獲客利基，並肩邁向雙贏。

