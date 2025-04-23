亞洲移動產業指標盛會登場　360°MOBILITY Mega Shows開啟新篇章

▲外貿協會董事長黃志芳於開幕典禮致詞時表示，360° MOBILITY Mega Shows將致力呈現未來移動產業趨勢，打造國際產業對接平台。 (圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」與「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）」，今(23)日以全新「360° MOBILITY Mega Shows」品牌亮相，與「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」同期於台北南港展覽1館盛大展出，揭開2025年亞洲智慧移動產業的重要序幕。

三展聯合展出，涵蓋傳統車用零組件、新能源車、智慧車電系統等領域，構築未來移動產業的全方位展示平台，展現台灣在智慧化與綠色永續趨勢下，移動產業的創新能量與供應鏈實力。

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開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳及經濟部次長江文若共同揭幕，美國在台協會代理副處長王睿珂、捷克經濟文化辦事處代表史坦格等多國駐台代表及國內外產官學研重量級貴賓也一同出席。

黃志芳於致詞中表示，移動從來不只是交通工具的演進，更是驅動人類文明與產業發展的核心動力；隨著智慧科技與永續理念持續融入移動產業，360°MOBILITY Mega Shows將致力於呈現產業鏈中的創新成果與未來趨勢，持續打造國際買主與台灣企業對接的重要交流平台。

本屆展會以「Drive Smart、Drive the Future」為主軸，來自17國1000家廠商參展，使用2500個攤位，呼應智慧電動化與低碳轉型趨勢，展示車用電子、動力系統、能源應用、先進製造與照明技術等多元解決方案。

為升電裝、德州儀器、台達電子、新星充電、泓德能源、馳諾瓦、起而行綠能等指標廠商，將聚焦展示智慧電控、電能管理與充儲整合等創新應用；在汽車零配件與車燈照明領域，則由國全、南晃、秀山、慧國、耿鼎、龍鋒、佳欣等本土品牌展現製造實力與系統整合能力。

車用電子區則有怡利電子、凱銳光電、微星科技、神達數位、凱士士與大亞電線電纜等重要企業，突顯台灣在智慧車輛核心零組件研發與應用上的關鍵角色。現場亦設有美國館與捷克館，展現臺灣移動產業與國際供應鏈的深度連結。

展會首日辦理多場國際級活動，包括國際參觀者主題導覽、360°MOBILITY Mingle & Connect Party等，為現場注入高度交流動能。明日登場的「360° MOBILITY Forum」將以全英語進行，邀請到高通、台達電子、科絡達、和碩、台灣賓士、DENSO、德州儀器、鴻海研究院以及UL Solutions等國內外指標企業代表，聚焦AI、自駕與電動化等未來移動趨勢，備受各界矚目。因應近期關稅政策變動及地緣經濟挑戰，特別規劃「前進美洲系列」活動，包括「美國商機日」、「採購政策說明會」與「從亞洲到墨西哥：汽車產業新鏈結」等三場主題活動，協助業者掌握全球供應鏈重組的戰略機遇與全球布局。

展會第三天的「XMobility PowerUp & MeetUp」新創專場，則將由多家智慧移動新創團隊輪番登台發表，預料再掀現場高潮。

展覽期間外不僅精彩展示產業技術亮點，也注入濃厚人文氣息。位於南港展覽1館I區光廊的「Hospitality Lounge」，以精選台灣茶飲與在地點心迎賓，成為參觀者放鬆交流的溫馨角落，展現台灣款待之道與文化魅力，為展會增添細緻溫度。

360° MOBILITY Mega Shows 自即日起展至4月26日止，展期間開放專業人士持預先登記QR Code快速入場，一般民眾亦可購票參觀。主辦單位誠摯邀請國內外產業菁英蒞臨，親身感受智慧移動的最新技術與應用趨勢，掌握產業脈動，共同啟動未來移動新篇章。更多展覽資訊，請至官方網站查詢：