華航與台塑化簽署SAF合作備忘錄　未來3年採購總量逾萬噸

▲ 華航董事長高星潢（左六）出席國內SAF試行活動與貴賓合影。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）重視永續航空燃油（SAF）發展並配合國家能源政策，與台塑化（6505）攜手合作，今年採購2,500噸以上台塑自產SAF，即日起添加於華航桃園出發航班，整體減碳量預估可達6,500噸，雙方更將簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU），率先擴大未來3年的SAF採購總量逾萬噸。

台塑化在台自產的SAF採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產；今年SAF年產能預估逾千噸，未來更將持續調整製程提高產能，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。

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SAF是航空業中長期減碳重點措施，華航積極布局國內外SAF訪商與合作，並響應民航局SAF試行計畫，於4月23日 CI839 高雄飛往曼谷及CI220松山飛往羽田航班，各使用 40％具國際認證（ISCC CORSIA）的永續航空燃油，減碳量約26.7噸，為國內試行計畫國籍航空業者添加量之冠。

華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於2017年起新機飛渡導入使用 SAF 的航空公司，更是首家於商用載客航班添加SAF的國籍航空；同時串聯企業夥伴，成為台灣航空史上首架添加SAF的全貨機，締造貨運價值鏈永續發展新猷。