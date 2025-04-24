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關稅風暴遇股災不停損　美股達人揭投資4鐵律

特斯拉是Mike核心持股，這波下跌一路承接，長線帳戶仍是獲利。

▲特斯拉是Mike核心持股，這波下跌一路承接，長線帳戶仍是獲利。

圖文／鏡週刊

美股資歷7年的Mike，2018年移民美國，當時買了一輛特斯拉後，便認定那是未來駕駛趨勢，不懂投資的他，將積蓄全部投入特斯拉股票，2021年股價大漲，他順勢出脫部分持股，賺到足以退休的財富後才開始學投資。面對這波川普關稅核彈，他嚴控資金，堅持危機入市不停損。

「明天開盤會怎麼走？沒人可預測，變化是股市不變的主題。」面對近期川普關稅風暴，Mike坦言，自從成立會員頻道以來，他就不斷提醒大家投資4鐵律：1.「風險意識」永遠敬畏市場；2.「現金為王」永遠留50%現金在手；3.「閒錢投資」不要影響生活；4.「不用槓桿」只要不融資，獲利只是時間早晚問題。

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他堅信，牛市很難暴富，熊市才是機會；只要安然度過市場每次暴跌，投資人就有機會東山再起。而面對這次美股大逃殺，他謹慎將資金分成多筆，分批進場；「這波標普500指數跌破5000點時，我將帳戶短線加碼預算用完；之後若再次重挫，可能就是今年上車最後機會，屆時我會將長、短線資金部位全部投入。」

Mike分享，這波關稅急殺，他除了分批低接美股外，還做了sell put（看不跌）；部位較大的個股，也會做sell call（看不漲）對沖風險。「投資人若不擅長期權操作，就逢低分批買，這波恐慌指數VIX達到45，手上還有閒錢的，VIX指數30以上都該進場；或依據跌幅，越跌越要加碼。」

但如果手上資金不夠，部位又被套牢怎麼辦？「那就先躺平等待，做時間的朋友，千萬不要停損賣出。」像Mike這波就分批加碼市值型ETF如SPY（SPDR標普500指數ETF）、VOO（Vanguard標普500指數ETF）及QQQ（Invesco納斯達克100指數ETF），另為持股部位做了大量的sell call，收取權利金對沖一部分帳面損失。

至於核心持股特斯拉，Mike從212元至240元都有承接，同時在股價300元左右做sell call；並做短線1至2週、185元至200元附近的sell put，若股價跌破就接股，繼續累積低成本部位；目前長線投資均價不到200元，帳上仍是獲利。

只是特斯拉股性暴漲暴跌，今年來跌幅達3成，自高點修正最高超過5成，未來如何因應？「只要投資的是市值型ETF，或趨勢產業中的龍頭股，我就不停損，下跌時反而應把握攤平成本機會。一旦停損，就是真金白銀的認賠，反覆多次，資產將不斷縮水。」

Mike說，自己曾是靠美股暴富的幸運兒，歷經過去3年特斯拉上沖下洗，現在投資心態已成熟穩重許多；「雖然我是先賺到錢才開始學投資，但這順序是對的，因為美股就是越早買越好，越跌越要買！透過拉低均價的買法，過程煎熬，但能賺錢還是最重要的。」


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關鍵字： 鏡週刊美股投資

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