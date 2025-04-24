長榮航與3供應商簽SAF採購合約　Q2起主要營運據點常態性添加

▲長榮航於台北松山機場同步響應民航局永續航空燃油試行計畫。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今宣布與3家永續航空燃油（SAF）供應商簽訂採購合約，今年Q2起將陸續於北美、日本、台灣等主要營運據點自主常態性添加SAF，23日已分別於BR156松山機場飛往首爾金浦機場的航班、以及BR148小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑化（6505）自產的SAF，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元。

長榮航與美國AEG、日本COSMO以及台灣台塑化（6505）簽訂採購合約，其中AEG為全球知名航空燃料供應商，擁有穩定的國際物流與燃油佈局；COSMO為日本主要能源企業，致力於開發次世代能源解決方案；台塑化則為台灣首家完成永續航空燃油自產供應的企業，展現在地供應鏈韌性。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，永續發展不再是選項，而是企業責任，此次分別與AEG、COSMO及台塑化的雙邊合作，象徵長榮航對淨零碳排的堅定承諾，透過在全球航點積極導入SAF，不僅降低自身營運碳足跡，也期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。

長榮航依循歐盟永續航空燃油供應政策，自今年Q1起於歐洲機場起飛的航班皆添加2％的SAF，並將自Q2起攜手3大供應商，陸續於北美、日本及台灣等主要營運據點自主常態性添加永續航空燃油，以實質行動降低航班碳排放，為日後大規模採用奠定基礎。

長榮航於4月23日在民航局永續航空燃油試行計畫中，分別於BR156台北松山機場飛往首爾金浦機場的航班以及BR148高雄小港機場飛往大阪關西機場的航班，成功添加由台塑石化自產的永續航空燃油，正式開啟台灣本地機場永續航空燃油應用的新紀元。

長榮航近年來在永續發展領域成果豐碩，已執行多項節能減碳專案，包括機隊汰舊換新，引進新一代省油機型如波音787與空中巴士A350-1000，優化航線規劃以降低航班油耗與碳排放等。未來將持續擴展永續航空燃油使用，並積極參與國際永續倡議，與合作夥伴攜手共創永續航空新時代。