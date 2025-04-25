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台積電法說威能減弱原因揭曉　展望轉保守

圖／先探投資週刊 提供

台積電法說會雖稍來好消息，但在關稅、需求等不確定因素籠罩下，股價利多不漲；不過因川普壓力，美國擴廠腳步加速，可望挹注漢唐、帆宣營運。

圖／先探投資週刊提供　文／吳旻蓁

台積電十七日在法說會釋出不少利多消息。首季營收達八三九二億台幣，年增四一．六％，稅後淨利三六一五．六億元，毛利率五八．八％，ＥＰＳ達十三．九四元，年增六成，寫下最強首季。不僅如此，台積電對第二季看法亦樂觀，因客戶三奈米強勁需求而復甦，整體晶圓代工二．○將因ＡＩ需求持續成長，預估單季美元營收介於二八四到二九二億美元，平均值季增近約十三％，續創單季歷史新高，季增幅也遠超越市場預期；若以新台幣三二．五元兌一美元匯率假設，預估毛利率為五七到五九％，營益率四七到四九％。

此外，台積電全年美元營收財測目標未下修，維持全年成長近中雙位數（年增約二五％水準），且台積電董事長暨總裁魏哲家強調，二四年來的五年複合成長方向也不變。同時，今年資本支出亦維持三八○到四二○億美元不變。且針對與英特爾協商合資企業，魏哲家明確指出，「目前沒有和其他公司討論任何合資，或是技術授權、移轉及共享」，打破各種台積電和英特爾合作、合資的傳聞。

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台積電全年展望不變

不過，儘管法說會看似捎來不少正面消息，但股價並沒有因此反映。而觀察大型機構法人出具的最新報告，雖摩根士丹利、大和資本、傑佛瑞證券等五家，維持目標價不變，仍看逾千元。不過高盛、美銀、道明等三家證券則下調目標價；其中，華爾街大型投行道明證券（TD Securities）雖維持台積電「持有（中立）」評級，但目標價由一二五○元降至九五○元，是外資圈中首度見目標價在千元以下的券商。

而綜合外資法人的看法，雖預期台積電二五年基本面業績穩健、ＡＩ動能強勁，但關鍵所在的關稅變數仍大，加上相對於過去幾年，台積電營收成長幅度大，但目前來看，台積電營收恐難以維持高成長表現，且毛利率亦將受美國擴廠稀釋，都是公司未來要面對的挑戰。不僅如此，內資法人亦提醒，美國關稅政策尚未定案，若將時間拉長，後續消費性電子產品在搶購潮、拉貨潮之後，需求是否會下滑仍是需要持續關注的重點；而若終端需求下滑，客戶訂單亦有潛在調整的可能，這都成為壓抑台積電評價的原因。

高盛證券就認為，雖然台積電並未下修今年營收財測，但隨關稅情況持續演進，客戶潛在需求調整可能替台積電營運投下變數，考量三、五奈米等先進製程生產周期長達約半年，一旦訂單調整情況出現，對台積電營收較顯著衝擊應發生在第四季底與二六年上半年。綜上，在利多利空參半之下，台積電股價並未如先前幾次迎來法說行情，而是再向下探，代表市場對台積電展望轉為保守。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2349期精彩當期內文轉載》

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