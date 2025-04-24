Corporate Connections在台啟動　助力台灣企業領袖接軌國際

▲圖左起為露琺意醫美集團總經理阮丞輝、Corporate Connections執行董事黃鵬峻、CC台灣國家董事謝聰評、CC台灣國家董事王孝梅。（圖／CC提供）

記者高兆麟／綜合報導

專為全球高階企業領袖設計的國際商務交流平台Corporate Connections，今日舉辦「啟動前儀式」，吸引逾30位來自全球前5%企業的企業主與接班人蒞臨現場。Corporate Connections透過有系統的會議架構與全球網絡資源強化成員的影響力，並支持企業領袖在組織、社群與個人層面創造具意義的變革

Corporate Connections今日舉行啟動前儀式，現場與會貴賓包含台灣銘板董座許嘉濬、露琺意醫美集團創辦人阮丞輝、姿華企業有限公司董事長黃欽勇、苓業國際教育學院創辦人黃鵬峻等逾30位企業領袖，其中黃鵬峻也身兼本次Corporate Connections執行董事，他在開幕儀式致詞表示，該平台結合所有海內外業主的力量，為彼此的商業開創更多元化的合作可能，也成為每一位企業主最堅強的後盾。

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Corporate Connections亞太區主席Sri指出，將致力協助台灣領袖進一步接軌國際資源，並強調關係的深度將遠比表面的連結來得更具價值。幾位企業接班人也分享自身經驗，指出在平台中，能夠從跨領域的交流中獲得難以取代的視角與合作契機。

Corporate Connections 以建立深度信任為核心，強調誠信、開放心態與文化尊重，促進跨國界與跨產業的實質合作。平台鏈結全球企業高層，協助成員開拓未來市場與策略夥伴。卓越企業家在彼此交流中，可以快速建立彼此的信任與連結，彰顯平台打造「影響力領袖社群」的強大動能。