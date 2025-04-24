築間公開申購吸引逾8萬人瘋搶、中籤率1.1％　30日掛牌上櫃

▲築間將於4／30掛牌上櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）將於4／30正式掛牌上櫃，每股承銷價為45元，今（24）日已完成公開申購抽籤，根據證交所公布資訊，公開申購合格件數82,385件，中籤率為1.1％，以今收盤價53.8元計，抽中1張潛在獲利近萬元。

築間表示，集團旗下共13個餐飲品牌，概括鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式料理及吃到飽等餐飲類別，市場版圖泛及台灣、香港、日本，全球總店數將近200家。

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築間指出，有別於前幾年衝刺品牌擴張與店面拓展的速度，今年將重心聚焦於火鍋及燒肉等餐飲類別的發展；目前集團旗下燒肉品牌7個，鍋物品牌4個，為提高兩種餐飲類別在平價、中價位、高價格區間的市場布局完整度，4月初已推出主打中平價石頭火鍋的新品牌「芡芳」，目前已有6間門市開始營業，並維持上半年開出10家分店的目標穩定開展新店面，隨著新店面陸續開出，集團下半年業績表現有望優於上半年。

築間指出，透過持續優化服務的質與量，累積消費者的好感與品牌忠誠度，並強化集團目前約236萬會員人數的經營管理，維持8成的高顧客回流率，穩定公司業績表現；未來仍將維持多角化的經營策略，直營、加盟雙軌展店模式，力拼2025年台灣總店數能達到雙位數成長。