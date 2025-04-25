InnoVEX 450家新創齊聚　展示前瞻科技與創新能量

▲InnoVEX 450家新創齊聚，引領全球創新浪潮。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2025創新與新創展區InnoVEX將於5月20日至23日在台北南港展覽館2館盛大登場。今年InnoVEX邁向十周年，作為全球指標性新創媒合平台，InnoVEX將以更豐富多元的內容及活動，展示前瞻科技與創新能量。

本屆展會聚焦AI、綠色科技、智慧移動、半導體應用、次世代通訊等熱門領域，吸引來自24個國家、近450家新創企業參與，較去年成長12.5%。其中，比利時、巴西、法國、澳洲、日本、泰國、菲律賓、以色列、波蘭與捷克等10國將籌組國家館，共同展現全球新創動能，為科技產業注入更多合作契機與創新商機。

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InnoVEX每年匯集多國新創企業、創投人士及加速器，鏈結全球豐沛創意產業資源與資金，促進廠商跨國合作和創新能量交流，今年更有多個國家館進駐，激盪出不同商業火花。

法國館亮點主題包含感測、能源、微型電池、3D音效、人機互動與數位模擬等，跨域整合應用及永續發展的前瞻科技令人期待。比利時法蘭德斯館率領來自資安、無線充電、微型LED的新創企業，結合奈米電子與數位技術創新研發機構共同展出新創實力。

捷克館集結數位應用、自動化、太空科技、機器人等領域，在科技創新與產業升級上的實力備受矚目。波蘭館跨足AI、綠色能源、教育科技、工業數位轉型、半導體及先進材料，展現智慧產業轉型的強勁創新能量。

首次設立的泰國館聲勢浩大，籌組17家企業，專注於智慧解決方案、AI教育及智慧健康等，展現泰國多角化的科技發展；同樣首次參展的菲律賓館則由菲律賓農業處帶來智慧農業科技的全面升級，有效提升農畜產值與永續發展能力。

此外，日本館帶來近26家新創及企業，期待促成更多臺日合作機會；巴西館盼能透過成熟的商業模式推動國際市場交流合作；澳洲新南威爾斯州館則聚焦量子運算、先進通訊及加密技術等新創企業，目標拓展全球市場；以色列館展現在資安、AI、健康醫療、智慧製造的創新實力，是國際創投關注的焦點。

除了國家館，產業加速器與創新生態圈夥伴皆加大力度培養新創公司，促成更多合作商機，如全球領先的人工智慧與加速運算公司NVIDIA，將透過其新創培育計畫NVIDIA Inception Program，率領16家新創團隊共同參展，展現前瞻技術能量；時代基金會（Garage+）精選來自加拿大、日本、美國、瑞典、英國、韓國、以色列、荷蘭及香港的36家頂尖新創，展示AI與數據、ESG、生醫科技、半導體與智慧製造等前端科技；還有StarFab、證券櫃檯買賣中心、Edge AI Foundation、Interlink帶來更多令人期待的創意動能。

政府也透過多元的育成計畫支持新創發展，如經濟部智慧創新大賞、國科會IC Taiwan Grand Challenge(ICTGC)競賽等，提高台灣新創的全球影響力和競爭力，為新創企業提供展現自我的重要平台，勢必將激起更多共鳴。

InnoVEX舉辦多元活動，讓參觀者能更深入體驗參與，包含開幕典禮、InnoVEX Forum、Pitch競賽、Global Demo Day等。其中由主辦單位之一外貿協會主辦的InnoVEX Forum將於5月21日下午盛大登場，特別規劃「AI主題專場」，邀請來自亞馬遜雲端運算服務（AWS）、高通、輝達、Google雲端平台、所羅門、研華科技等國際科技領導品牌，分享最前沿的人工智慧技術與產業應用趨勢，深入探討AI如何驅動未來創新與數位轉型，貿協歡迎相關業界共襄盛舉。

COMPUTEX及InnoVEX現已開放預登，創投業者、國內外加速器及孵化器可踴躍上網報名，詳細資訊請洽COMPUTEX官網：