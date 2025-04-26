360° MOBILITY Mega Shows四天展期　吸引110國4千名國際參觀者

▲「XMobility PowerUp & MeetUp」活動中，新創團隊來自台灣、以色列、加拿大等國現場發表創新方案，展現國際間在智慧移動領域的技術火花與合作潛力。(圖／貿協提供)



記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的2025年360°MOBILITY Mega Shows今(26)日順利落幕，該展整合「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」、「台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)」，並與「台北國際車用電子展(Autotronics Taipei)」同期展出，四天展期吸引來自全球超過110個國家、4千名國際參觀者到場，共同見證台灣在全球智慧移動產業中的關鍵地位與創新能量。

今年展會以「Drive Smart, Drive the Future」為主題，從基礎零組件到整車應用，全面呈現移動產業最新趨勢。展示內容涵蓋智慧車電系統、電動車解決方案、充電基礎設施、先進駕駛輔助系統(ADAS)、車用電子、車輛零組件、改裝配件等領域，展現移動產業從上游核心元件到下游終端應用的完整供應鏈與創新實力。展期間共進行271場次一對一洽談，預估促成近3000萬美元商機，展現台灣企業在技術升級與市場拓展的強勁動能。

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展會也促成多項國際交流合作，其中亦有業者表示獲以色列軟體企業主動洽談合作，反映台灣硬體實力對國際市場具高度吸引力，也展現360° MOBILITY Mega Shows作為國際技術對接平台的價值。

除了展覽內容，今年展會更深化產業交流與趨勢洞察。「360° MOBILITY Forum」聚焦新科技、新能源與新服務三大主軸，邀請來自產官學界的重量級講者分享洞見與實務經驗，吸引近300位專業觀眾參與，座無虛席，展現智慧移動議題的高人氣與前瞻性。

因應全球產業供應鏈重組與美國關稅政策影響，主辦單位更首度規劃「前進美洲系列活動」，協助業者掌握北美市場商機。活動包含「美國商機日」、「NexaMotion Group採購政策說明會」，以及「從亞洲到墨西哥：汽車產業新鏈結」論壇，提供策略建議與市場實務方向，吸引200位產業代表參加，多位與會者於會後主動與講師深入討論，展現台灣業者對北美市場的高度興趣。

「XMobility Startup Hub新創展區」也成為亮點之一，聚集來自台灣、以色列、加拿大等地的創新團隊，展示智慧移動、能源科技與交通解決方案的前瞻技術。透過「XMobility PowerUp & MeetUp」活動，提供新創團隊公開發表創新構想，也與國際買主深度交流，多家團隊更獲潛在合作機會，突顯台灣新創的國際競爭潛力，及全球市場對本展的高度關注。

另外，經濟部智慧財產局為協助業者強化智慧財產布局、提升國際競爭力，於展覽期間設置「台灣專利超級站」專區，提供免費專利諮詢服務。現場專利師針對新技術申請、海外專利布局、智慧財產保護策略等議題，為參展商量身解答，協助業者接軌國際市場，為未來全球拓展打下堅實基礎。

360° MOBILITY Mega Shows已成為亞洲最具規模的智慧移動產業平台之一，更是匯聚技術交流、跨域合作與全球布局的重要樞紐。隨著全球低碳轉型與智慧運輸的加速推動，主辦單位外貿協會將持續整合產業資源、拓展國際鏈結，帶動台灣移動產業邁向國際化。2026年展會將於4月15日至18日再度登場，歡迎全球業者持續參與，共創下一個移動新世代。