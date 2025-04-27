黑松100周年　員工持股信託制度參與率近7成

▲黑松100週年家庭日。（圖／黑松提供）



記者廖婕妤／台北報導

黑松（1234）今年迎來創立100週年的重要里程碑，26日舉辦家庭日並以歡樂、感謝與傳承為核心精神，邀集逾千位跨世代員工與家屬齊聚一堂，黑松董事長張斌堂指出，公司深耕在地100年，將持續與員工並肩同行，迎接下一個更精彩的百年。

黑松董事長張斌堂表示，熱情、毅力、決心這3個關鍵要素造就了黑松經營一世紀的成功，黑松能穩健成長至今，要感謝所有同仁們為公司扎下深厚根基，並與公司持續邁步前行，不只是慶祝100歲，更希望迎接下一個更精彩的百年。

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張斌堂指出，員工是企業發展的關鍵力量，為了提升其生活安定感與工作向心力，除了每年固定調薪、提供業績與績效獎金外，早在2014年即設立「員工持股信託制度」，由公司提撥30％獎助金，結合員工自提資金購入公司股票，提供退休保障，截至2024年底，制度參與率已接近7成。

黑松2024全年合併營收為102.51億元，稅後淨利維9.4億元，EPS為2.36元；今年Q1合併營收為22.29億元，年減15.52％，張斌堂先前也說，今年到目前營收都是雙位數的衰退，且成本需要時間吸收後再才能反應，因此獲利衰退可能會更大。