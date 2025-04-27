週線終止連兩黑翻紅　法人稱：台股挑戰清明節跳空缺口

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上週台股週線扭轉連2黑窘境，收紅上漲477.7點，週線漲幅2.46%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，美國關稅談判消息持續變化，相關議題對全球經濟的影響仍未消退，不過，美國聯準會官員釋出6月降息訊號，激勵美股連三日全面上漲，加上IMF上修台灣經濟成長，搭配融資餘額快速降低，水位來到相對健康水位、國安基金穩定台股投資情緒，以及上市櫃陸續實施庫藏股等多項多利因子，台股有望挑戰清明節缺口。

另外值得注意的是，下週許多重磅級美國科技龍頭股將發布財報，杜欣霈表示，包括5月1日將登場的蘋果，以及微軟、Meta等雲端服務供應商，這些龍頭大廠釋出的相關數據以及展望言論，將左右AI與半導體產業下半年的展望，但仍需持續留意關稅對市場帶來的震盪，尤其美國總統川普表示將再次啟動對等關稅等，可能再次影響科技股表現。

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杜欣霈研判，近期台股隨美股出現反彈，加上股東會前大股東回補、企業囤貨有利企業獲利及盤勢反彈等，但依舊不可忽視90天後關稅議題仍可能持續延燒，且即便川普不再加高關稅，全球經濟仍將被基本的10%稅率拖累；再者，5月即將進入繳稅季，若此時指標企業釋出較為不明朗的展望、520談話等，均可能讓反彈再度承壓。

杜欣霈認為，雖然近期市場震盪幅度加劇，但眼見台股評價面已來到長期均值以下，值得開始建構微笑曲線，建議以權值股為主，搭配技術面轉強、有題材的個股為輔。選股上，科技族群聚焦先進製程與封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星等，傳產則可側重重電、工業自動化、生技、金融、航太等MAGA受惠族群以及機器人。

