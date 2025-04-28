恐慌情緒大減　台股科技股票型基金來「電」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

市場恐慌情緒大減，台股朝2萬點大關邁進，資金回流電子科技類股，也進一步推升台股科技股票型基金近1周績效表現優於大盤。投信法人表示，此波台股回檔已合理反應經濟衰退風險，加上融資大幅清理，若化危機為轉機，因川普關稅戰產生的股市修正，將是危機入市的機會，建議可透過分批或定時定額布局台股科技股票型基金。

向來做為衡量市場風險情緒的VIX恐慌指數，近4個交易日連續回落，創4月川普加徵關稅以來新低，美股四大指數同步翻揚，其中與台股連動度高的費城半導體指數近1周漲幅逾1成最為亮眼；也同步激勵資金買盤回流台股半導體、電子零組件等類股，使台股科技股票型基金近1周整體反彈幅度達3.58%，優於檔數最多的一般股票型基金的3.2%，以及台股大盤的2.5%。

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復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，美股S&P500及台股加權股價指數本波自歷史高點分別下跌21%、29%，已合理反應經濟衰退風險，有鑑於市場不確定性未除，現階段若要逢低布局建議可聚焦大型權值股，搭配高股息題材進行防禦配置，兼顧風險與報酬。

楊聖民指出，晶圓代工龍頭日前舉辦法說化解多項市場擔憂，並重申AI長期動能未減，若川普關稅政策立場軟化，在美國經濟體質良好、AI持續發展，市場風險情緒改善後，可望走出經濟衰退擔憂並吸引資金回流，帶動台股反彈走勢。

