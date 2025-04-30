雄獅鳴日廚房跨界再升級　拚今年鐵道旅遊營收8億元

▲雄獅旅遊董事總經理黃信川。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

雄獅旅遊（2731）、雲品國際（2748）君品Collection與台鐵今（30）日舉行記者會，宣布鳴日廚房再次跨界突破，打造米其林饗宴，雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，鳴日廚房行程Q3正式啟航，預期很快就會完銷，近年來鐵道觀光逐漸被消費大眾接受，去年鐵道旅遊營收約4-5億元，今年目標要達8億元。

黃信川表示，這5年來努力把台灣的鐵道觀光升級，現在台灣消費者不再事搭火車觀光，而是觀光火車，鐵道觀光逐漸被消費大眾接受，今年7／4鳴日廚房首航，攜手君品Collection打造米其林饗宴，希望這次合作能達到消費者的期待跟滿意。

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黃信川指出，受到通膨影響，此次價格約略調漲1000元，主要是考慮環境並更貼近市場機制，國外米其林三星餐廳的均價是380美元，移動餐廳的美景是餐廳無法辦到的，這樣的消費體驗更值得，希望吸引更多國際旅客，展現台灣文化魅力；去年雄獅鐵道旅遊營收4-5億元，今年目標要達8億元。

針對川普關稅，黃信川說，目前都還是在觀望，雄獅的產品銷售都很早，目前已經開到明年Q2，今年Q4的商品雖然賣得差不多，但也有些遲緩，因為企業員工旅遊有些開始踩煞車，壓力比較大，但個人旅遊沒有受影響，還是步步為營持續觀望。

黃信川總結今年整體營運，Q1比去年好、表現亮麗，Q2目前看起來跟去年比感覺也還可以，Q3差不多、現在就是看Q4，現在也在衝明年Q1春節產品，客製小包團、迷你包團越來越多，創新跟思維上持續研究不同客群要提供不同商品。