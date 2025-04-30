台灣2024平均年薪56萬？他曝殘酷真相：多數人薪資沒成長

▲「股人阿勳」表示，台灣過去幾年只有「物價通膨」成長。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

據薪資查詢平台《比薪水》發布2024年度薪資報告指出，去年台灣平均年薪為56萬，較2023年成長2.7%。對此，前私募股權操盤手「股人阿勳」表示，其實過去幾年多數人薪資沒成長，只有「物價通膨」成長。

臉書粉專「股人阿勳」今（30）日PO出一篇「科技業撐全場，其他人還在地上喘」的文章表示，台灣2024年平均年薪56萬，比2023年成長2.7%，看起來很讚，但其實過去幾年多數人薪資沒有成長，真正有感的成長是「物價通膨」。

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股人阿勳表示，根據《比薪水》數據，扣掉科技業，全體平均年薪其實少2023年2.1%，「也就是說，從業人數眾多的產業，Ex.傳產、民生服務、文教傳播還在苦撐，根本沒漲，甚至還衰退了。」

股人阿勳說，「這就像班上只有學霸拉高平均分數，但其他同學還在補習班喝保力達，苦撐月考不被當。台灣整體經濟有成長沒錯，但是成長的是少數人。」

有人說「適者生存啊，誰叫你不轉職、不進科技業？」股人阿勳認為，「但對一個 40 多歲上有老下有小、貸款還沒繳完、英文只會ABC的中年人來說，轉職不是選項，是一場生存豪賭。不是不想換跑道，是根本沒時間、沒資源、也沒退路，被 AI 取代、被外包、被年輕人擠掉。台灣的經濟確實有成長，但請別忘了：有些人的未來正在萎縮中。」

貼文一出，不少人紛紛留言「有房貸沒繳完的中年人，應該資產在過去一兩年翻倍了吧，哪裡還有臉抱怨被年輕人擠掉」、「這才是台灣真實的面貌」、「真的不是不轉職有小孩有房貸，工作可以重新來過，但是薪水不能」、「資本主義走到最後，就是貧富差距拉大、階段複製」。

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