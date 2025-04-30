德翔海運首季營收年增38.5%　在複雜環境下展現市場適應力

▲德翔海運首季營收年增38.5%。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(2510.HK)於本月25日召開董事會，審議並公布截至2025年3月31日止之第一季營運與財務數據。根據統計，2025年第一季營收約為3.255億美元，較去年同期成長約38.5%；整體貨量約為384,237TEU(20呎櫃)。本季整體平均運費由去年同期每TEU約558美元上升至約776美元，漲幅約39.1%，為營收成長的主要動因之一，反映市場運價調整趨勢與長途航線拓展成果。

德翔海運表示，2025年第一季雖面臨國際局勢與貿易環境不確定性，仍持續強化航線結構與市場部署，穩步推進整體營運計畫。

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展望未來，將持續關注各區市場變化，靈活調整艙位與資源配置，致力提升服務效率與營收品質，進一步強化全球營運韌性。

因應地緣風險與關稅政策變動 靈活調整航線資源配置

2025年初，國際政經局勢持續充滿變數，包括美國對中貿易政策的變動預期、地緣風險升溫及區域局勢發展，皆對全球航運市場帶來潛在影響。德翔海運秉持審慎應變、靈活部署的原則，持續掌握各區市場與政策動態，並適時調整艙位資源與營運策略，以確保整體營運穩定。

面對全球運力流向與成本結構可能出現的變化，德翔海運正積極進行風險評估，研議未來的因應方向。同時，亦密切關注業界在主力航線以外的部署趨勢，並持續評估亞洲區域航線配置的優化可能與策略布局的突破口。

德翔海運將持續強化市場資訊整合與資源調度能力，靈活應對快速變動的外部環境，在保障服務效率與供應鏈穩定的同時，展現一貫的營運韌性與策略前瞻力。

▲德翔海運董事會副主席陳劭翔。（圖／德翔海運提供）

陳劭翔升任董事會副主席 強化集團策略推進力

德翔海運於2025年3月28日宣布組織升任安排，由現任執行董事暨副總裁陳劭翔升任為董事會副主席。此任命旨在強化集團策略規劃與跨部門協調能量，進一步提升整體治理與執行效率。

陳劭翔自2022年加入德翔海運以來，歷任董事、副總裁與執行董事等要職，長期負責企劃、業務與運務等部門之營運管理，並參與中長期發展策略與投資決策。陳劭翔在航運業累積超過16年實務經驗，具備深厚的產業知識與國際市場洞察力。此次升任董事會副主席，反映德翔海運持續優化治理架構並鞏固領導陣容，以因應快速變化的市場挑戰與全球業務拓展需求。

▲德翔海運冷藏貨櫃配備具EPD環保認證的Carrier冷凍機。（圖／德翔海運提供）

深化ESG行動 彰顯綠色供應鏈減碳成果

德翔海運積極實踐綠色航運與永續發展願景，持續攜手供應鏈夥伴推動節能減碳，並已取得具體成果。多家關鍵供應商從製造流程、能源使用、資源回收及政策制度等多方面落實環境責任，展現整體供應鏈的永續行動力。

在冷鏈設備方面，目前德翔海運所營運使用之冷藏貨櫃，全數配備Carrier品牌冷凍機，總數約為9,500台。根據設備供應商提供資訊，相關機種均已完成產品環境宣告(EPD)註冊。此次EPD涵蓋三種主要冷媒(R-134a、R-513A、R-1234yf)，公開揭露產品於全生命週期中的碳排放等效數據，進一步提升環境資訊透明度，並有助於客戶進行碳足跡盤查與永續管理。

以繫固設備供應商 German Lashing 為例，其位於中國南京的鑄造工廠於2024年透過太陽能發電設備，每年生產綠電達160萬度，佔廠區總用電逾兩成，預估減少逾1,000噸二氧化碳排放。根據供應商回覆資料，其創新製程與設備升級，使每噸產品煤耗降低20%、能耗下降10%。其同樣位於南京的鋼構製造工廠於2024年成功實現了全面停止VOC排放。並已導入ISO 14001與綠色供應鏈評估制度，落實環境永續目標。

在港口合作方面，德翔海運於2024年獲得美國長堤港(Port of Long Beach)頒發的Green Flag減速計畫獎勵，肯定其於港區減排與環保營運上的持續努力。該獎勵根據船舶進出港期間減速紀錄及環保標準審核結果核發，屬公開表彰機制。

上述成果體現供應鏈各環節的投入與創新，也展現德翔海運攜手產業夥伴，積極邁向低碳航運目標的具體作為。未來，德翔海運將進一步擴大減碳協作網絡，深化永續供應鏈治理，共同打造更具韌性的綠色航運生態。