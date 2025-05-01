獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

▲第一銀行分行外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普4月發動關稅戰，全球經貿環境出現重大轉變，國銀海外業務也出現對應調整，財政部所屬泛官股銀行、第一金（2892）旗下一銀宣布，日本東京分行6月1日起停辦人民幣、港幣4大重點業務，引發金融圈熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第一銀行東京分行公告。（圖／翻攝第一銀行）

一銀公告指出，日本東京分行人民幣、港幣相關業務包括活期存款、定期存款、匯兌及進出口業務。公司表示，本行東京分行往來客戶多以日幣需求為主，爰停辦該業務，評估對客戶影響不大。另，本行大阪出張所預計將於第三季開幕，屆時將攜手東京分行，在當地布建更完整綿密之金融服務網，為客戶提供優質且全方位的金融服務。

其他銀行主管指出，國銀對於赴日發展其實一直都很積極，一銀突然針對特定貨幣做出調整讓人意外，但暫時不會跟進執行。

金融圈主管表示，海外金融業務過去因為利差高、需求大，相關業務部門主管獲利貢獻度高，不過在川普關稅戰後海外授信等風險評估難度大增，在前景不明下部分業務調整可以理解。

依照金管會統計，目前共有8家國銀於東京設分行，包括台銀、一銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、玉山銀、台新銀、中信銀等，中信銀在日本另有子行「東京之星銀行」，業務涵蓋範疇最綿密。

另外，一銀目前正申請籌設大阪出張所（即支行）、合庫銀、土銀與台北富邦銀行也在籌設東京分行。