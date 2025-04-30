減併班讓SCFI微跌0.51%　但洛杉磯港估下周貨量減35%、5月船班減25%

▲船公司透過減併班讓運價穩住。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

因應美國關稅政策，貨櫃船公司透過大幅減併班，讓市場運價跌勢止住，今(30)日上海交易所因為五一長假提前公布本周貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.51%，但洛杉磯港估下周該港貨量減35%、5月船班減25%，美國西岸國際碼頭和倉儲工會(ILWU)則公開譴責川普總統的關稅政策「無計劃且具有破壞性」。

洛杉磯港執行董事塞羅卡(Gene Seroka)昨日表示，根據用來測量亞洲裝貨量的港口優化系統估算，下周運量年減率將超過35%。來自中國的貨運量約佔洛杉磯港處理量的45%，預計原訂5月抵達洛杉磯港的船隻，約25%會被取消。

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ILWU警告，美國和中國的關稅戰將給美國航運工人和整個美國經濟帶來嚴重後果。這些關稅直接威脅到與世界貿易相關的數十萬個工作崗位，美國家庭每年可能需要為基本商品和服務多支付1600美元費用。

該工會強調，工會要求的是公平的貿易政策，而不是由總統的異想天開而決定的貿易政策，要優先考慮工人階級，保護就業，並削減美國人民的稅收。

SCFI今日下跌6.91點，指數來到1340.93點，微跌0.51%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1200美元，下跌60美元，跌幅4.76%；地中海線每箱2089美元，下跌40美元，跌幅0.19%；美西每大箱2272美元，上漲131美元，漲幅6.12%；美東每大箱3283美元，上漲26美元，漲幅0.80%。

波斯灣線每箱運價1122美元，下跌26美元，跌幅0.80%，南美線(桑托斯)每箱運價1393美元，下跌21美元，跌幅1.49%；東南亞線(新加坡)每箱運價438美元，下跌16美元，跌幅3.52%。