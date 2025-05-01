謝金河：川普會被1事制約　對等關稅最後一定玩不下去

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普祭出對等關稅導致全球股災，如今已經過了一個月，全球股市有漲有跌，財信傳媒董事長謝金河表示，這波熊市是川普製造出來的人工熊市，不過也有可以制約川普的東西，直言「對等關稅最後一定玩不下去」。

謝金河今早在臉書發文「世界正在努力找出路」，指出4月2日川普祭出對等關稅，他拿著手板，上面寫著每一個國家要被開徵的關稅稅率，全世界陷入世界末日般的驚恐中，接下來是全球股市崩盤大跌。

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謝金河表示，4月结束了，川普的關稅大刀貫穿整個4月，早上起床，我趕緊把月線整理一下，台股最慘跌到17306.97，4月最後一個交易日是20235.03，台股已經從最慘爬升逾3000點，台股在4月下跌460.87，跌幅2.23%。

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

謝金河盤點全球股市，4月南韓，印度，印尼，泰國都上漲3%以上，德國，日本漲1.5%左右，越南跌6%，深圳跌5.75%，上海跌1.7%，香港跌4.3%。最核心的美國，道瓊工業指數下跌3.17%，費城半導體指數下跌0.95%。

謝金河認為，全球股市從災難般的重挫，慢慢收復失土，這是川普放軟，從關稅豁免90天到川普不斷放話要降中國關稅，要和習近平談，股市隨著川普指揮棒起伏。制約川普的是美國的民意，在巨大壓力中，總是會出現轉折。

謝金河直言「加關稅會像玩堆積木遊戲，最後一定玩不下去」。另一個是川普要分辨敵友關係，不可無差別攻擊。「我用倚天屠龍記的九陽神功秘訣來看這場關稅大戱。就像是侏羅紀公園裡的一句名言：生命總會找到出路！大家一起看下去！」