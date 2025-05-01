無薪假人數增加584人　3廠商坦言「受川普關稅衝擊」

▲無薪假人數增加。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假資料，實施人數2,266人、事業單位計131家，與上一期相比人數增加584人、家數增加21家；勞動部官員表示，還是受到景氣影響較多，但也有3家廠商坦言有受到川普關稅影響而實施減班休息，後續也會請地方政府持續觀察並適時給予協助。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延說明，本期增加幅度較大業別為製造業，其中在金屬機電工業中，有1家車床銑床製造業者增加實施逾100人，主要原因是訂單減少，也提到多少有受到川普關稅政策影響；另有1家基本金屬製造業者同業實施逾100人，也是因為訂單減少所致；資訊電子工業中，也有1家電子零組件製造廠受到訂單減少影響，增加實施幾10個人。

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侯松延指出，目前狀況來看，大多數都還是受到景氣影響營運而實施減班休息，不過因為川普關稅政策充滿高度不確定性，因此有請地方政府了解企業實施減班休息有沒有受到關稅影響，目前有3家廠商坦言有受衝擊，其中1家就是上述的車床銑床商，另2家都是首次實施的廠家，分別為開關插座製造廠及汽機車零組件五金工具製造廠，都是實施10幾個人。

侯松延也說，目前看起來受到關稅影響而實施減班休息的算是比較少數，後續還是會持續觀測；本期雖然人數家數比上期增加，但跟去年同期相比人數減少3,900人、家數也減少183家，是近6年來同期最低，情況相對平穩；針對減班休息廠家，勞動力發展署也有主動提供充電再出發等協助。