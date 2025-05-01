川普之亂全球股市震盪　印度逆勢繳出連10年正報酬成績

▲印度街景。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

今年以來，全球金融市場持續遭受川普之亂而表現震盪，也讓投資人不知何去何從，觀察全球股市各年度表現，其中印度股市是目前唯一從2015年至2025年連續10年都年度正報酬的股市。進一步觀察投信發行印度基金超過10年的有7檔，以近十年績效表現來看，群益印度中小漲幅154.42%表現居冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人表示，印度股市雖難逃川普之亂表現震盪，不過今年來仍維持上漲2.75%，實屬不易，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。

群益投信印度研究團隊指出，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，投資人可多留意印度基金的長期投資契機。



群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。整體而言，印度在無自身利空和企業成長動能仍佳下，資金預期將持續流入印度，操作面上，由於信貸放鬆是近期政策變化較大的部份，金融業整體放貸可望加速，因此金融股可留意，其餘如原物料 (肥料、製冷劑報價上漲)、公共事業 (用電量改善 )與工業股 (國防訂單增加) 也值得留意投資契機。