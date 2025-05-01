房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房屋稅繳納今（1）日與綜合所得稅一樣同步起跑，不過台北市國稅局發布新聞稿指出，受到房屋稅2.0新制上路首年系統轉換影響，有約5萬份稅單出現同一建物但「自住、非自住」兩種不同稅率的現象，已盡速校正回歸，最快5月下旬新印製稅單才會到手。

財政部次長李慶華今日在行政院指出，台北市因為在自住和非自住房屋之間，資料轉換過程發生一些問題，他們有發現一些差異，目前大概預估有5萬份，台北市稅捐處已經重新印製稅單，呼籲納稅義務人暫時不要繳納，已繳的也會退稅，也會給予延期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市稅捐處指出，部分因房屋稅2.0新制系統設定問題，造成自住房屋所屬之地上停車空間被改以非自住住家用稅率（2%）計算，約5萬戶受影響。大部分稅額略為增加100～200元，極少部分因為地上停車空間規劃可能增加千餘元。為保障納稅義務人權益，北市稅處預計今年5月下旬陸續重新寄送更正後稅單，並同步展延繳納期間至6月30日（以實際稅單為主）。

財經專家羅際夫就指出，他今年3月收到稅捐處的通知，說要重新辦理戶籍登記，要不然自用住宅稅率會變非自住，本來想說住了二十幾年的房子本來戶籍就設在此，應該不用理會，但後來又收到一次通知，心裡覺得有點怪，於是親自前往稅捐處查詢。

不問則已，一問才知道自己「多了一戶房子」，原來，是因為住家的車位是有持份的，因應房地合一2.0新制，於是，住家與車位都被列入是「房子」，所以，除了本屋之外，必須要有本人，配偶或直系親屬其中一人把戶籍遷到車位，要不然車位這戶就會被以非自宅稅率課稅。

羅際夫表示，稅務人員私下透露，3月底就向上反映戶籍系統與稅捐系統勾稽有誤，不知道為何5月還是寄出錯誤稅單，讓他大感不解「來不及，那可以延後再寄呀，現在不就是又要重印重寄了嗎？」再說，真的來不及嗎？下軍令限期完成，做不到嗎？

羅際夫認為，基層稅務人員被煩兩次，重覆地在做解釋道歉的事，然後，是覺得大家都沒事做，還要在上班時間找空檔一再去詢問，十分擾民。

《ETtoday新聞雲》調查，北市114年期房屋稅共開徵逾107萬戶，開徵戶數較去年期增加1萬多戶，這次出包約5萬戶，錯誤率約4.96%，逼近5%；與新北市約千件新設戶籍房屋稅稅率遺漏勾稽、錯誤率約0.03%相較，明顯偏高。

李慶華指出，財政部已將延長自住與出租房屋申報期限至6月2日，只要符合條件的屋主在期限前申報，都可以適用相對優惠的稅率。