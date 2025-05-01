近73％上班族曾遭職場霸凌　勞動部修職安法增訂防治專章

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

五一勞動節，上千名勞工上街表達訴求，以「反霸凌，要保障」為題，希望能改善職場環境，根據求職網站調查，有近73％勞工曾碰過職場霸凌；勞動部今（1）日提出《職業安全衛生法》修正草案，包括4大重點內容，其中為完善職場霸凌防治，此次修法特別增訂「職場霸凌防治專章」，明確職場霸凌定義。

根據yes123求職網站調查，多數勞工朋友害怕遇到職場冷暴力，有高達72.8％勞工坦言曾碰過職場霸凌，加害者又以同事為最大宗，其次為主管、顧客、老闆、協力廠商、同業等，而大多數勞工遭受職場霸凌多選擇默默忍受，僅16.2％會當面立刻反擊。

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為改善職場上各種負面情況，勞動部今提出《職業安全衛生法》修正草案，包括強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上限額度等重點內容，並已送行政院審查，期使我國職場安全衛生邁入新的里程碑。

勞動部分析我國職業災害發生原因，營造工程職災占比最高，而工程業主獲取最大利潤，投資工安成本卻過低，且其中層層轉包交付承攬，責任不明，風險由下包廠商及勞工承擔，本次修法重點從源頭要求一定規模以上工程業主於交付規劃、設計及施工時，應先分析潛在危害，採取預防作為及編列安衛費用，如果業主將工程分別交付不同專業廠商施作，須指定其中一廠商負統合管理責任，而各級承攬人均應配合辦理承攬管理防災措施。

勞動部指出，近期社會關注職場霸凌議題，經參考各國法制並綜合各界多數專家及團體代表意見，於本次修法特別增訂「職場霸凌防治專章」，除明確職場霸凌定義、要求事業單位訂定防治措施，當雇主知悉勞工遭受職場霸凌時，則須立即採取有效適當措施外，並規範明確通報、內外部申訴、調查、協調、申復處理及申訴人保護等規定，並與考試院公務人員保障暨培訓委員會就政府機關公務人員部分調和相關程序規範，確保每一位工作者都能有所保障。

另外，勞動部也參考消防法及工廠管理輔導法等法律，提高罰鍰上限額度，且經裁罰者均應公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職業災害發生日期、地點及罹災人數，以強化公眾監督，督促事業單位落實職場防災責任。