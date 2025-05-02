ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

房屋稅單到！永慶房屋「自住房屋設籍3建議」聰明節稅

房屋稅單到！永慶房屋「自住房屋設籍3建議」聰明節稅（圖／永慶房產集團提供）

▲房屋稅2.0針對非自住房屋採全國歸戶、全數累進課差別稅率，永慶房屋教民眾看懂稅制。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「房屋稅2.0」於2024年7月上路，將於今年5月首次開徵！除了調降全國僅一戶自住房屋稅率至1％，也針對非自住房屋納入差別稅率，持有越多戶恐怕得面臨更高稅率。永慶房屋提醒，房屋稅2.0有三項新規定要特別注意，包含修法後改為「按年」徵稅、新增「戶籍登記」為自住房屋要件，以及由「全國歸戶」計算自住房屋數，新制該如何節稅，專家也有建議。

房屋稅2.0按年徵稅：買賣、共有誰要繳？
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，房屋稅於每年5月徵收，課徵期間為「上一年7月到當年6月」，由當年2月末日的房屋所有人負責納稅、「按年」徵稅。也就是說，如果A在今年2月將房子賣給B，但在3月1日才完成過戶，房屋稅的納稅義務人仍以A為準，不過A、B可以在房屋買賣契約中約定如何分攤。

若房屋為共同持有，可以由共有人推定一管理人繳納，未設管理人則由共有人按應有部分納稅。

自住稅率最低1％！家人共有怎麼算？
而房屋稅的應納稅額為「房屋評定現值X適用稅率」，房屋稅2.0不僅維持全國3戶以下1.2％，如果只有1戶且房屋現值在一定標準以下，稅率調降至1％。若房屋由本人、配偶及未成年子女共有，可以1戶計算。「要注意的是，修法後新增戶籍為自住要件！」陳俊宏提醒，自住房屋必須有本人、配偶或直系親屬設籍且實際居住，如果適用自住稅率，或是變更營業使用改為自住等，記得在開徵40日前向各地稽徵機關申報，逾期就只能明年才能享自住減稅額了。

好消息是財政部日前宣布，由於今年是新制上路第一年，因此放寬此期間到本期房屋稅繳納期限的6月2日！因此民眾若在6月2日前完成設籍，並向房屋所在地方稅徵機關申報，本期房屋稅仍可適用自住房屋稅率。

非自住採全國歸戶、全數累進課差別稅率！
此外，房屋稅2.0將非自住房屋採「全國歸戶」計算戶數，再由各縣市設定差別稅率，超過一定戶數就得全部適用較高稅率，據財政部公告稅率基準，若有繼承取得共有、出租且所得達當地租金標準，適用第一類稅率1.5～2.4％；若為空置等則為第三類稅率2～4.8％。

陳俊宏舉例，例如某人共持有6戶非自住房屋，其中有3屋位於台北市、3屋位於彰化縣均空置，則6屋依照所在地，課徵台北市第三類5～6戶4.2％、彰化縣第三類5～6戶稅3.8％。如果台北市3屋中有1戶繼承取得共有、1戶出租達租金標準，則台北2屋適用台北市第一類4戶以內1.5％，剩下4屋按所在地，適用台北市第三類3～4戶3.8％、彰化縣第三類2～4戶3.2％！

至於非住家用房屋，則按照「營業用」、「事務所」等課徵3％，「人民團體等非營業用」課徵1.5或2％稅率。

自住房屋如何選定最節稅？專家這樣建議
由於修法後自住房屋必須設籍才符合條件，讓全台設籍戶數在今年3月達到歷史新高的971萬戶。若有民眾名下有房，再繼承了父母房產卻無配偶或直系親屬可設籍等情形，專家建議可以透過房屋現值，選定自住房屋以達到聰明節稅。

自住房屋選定順序，陳俊宏建議有三個參考指標：(一)選定免稅房屋，如房屋現值在10萬以下、或是符合各縣市標準，無論是否設籍自用都為「免稅房屋」，以每人持有全國3戶為限，超過3戶可自行擇定房屋現值較高的3戶免徵房屋稅。(二)選定自住房屋，選擇房屋現值最高的3戶設籍為自住房屋，然而須同步考量是否影響地價稅、土地增值稅、房地合一稅、重購退稅等自用優惠。(三)出租或擔任公益出租人，其餘非自住房屋若能出租且所得達租金標準，就能按戶數適用1.5～2.4％差別稅率，政府為鼓勵屋主參與公益出租，最低可享有1.2％優惠稅率，等同自住房屋稅率，而且在地價稅上也有優惠。

最後陳俊宏提醒，因應美國加徵關稅可能將衝擊台灣，財政部宣布將於5月申報繳納的綜合所得稅，展延至6月30日止。如果個人因美國關稅政策影響，而有收入減少、薪資被調降、非自願離職或工作時數減少等情形，可申請免加計利息延期或分期繳稅申請，最長可延期1年、分期繳納最長可達3年，包含房屋稅、地價稅、綜所稅、房地合一稅等10大稅目適用。

為了幫助民眾更了解應繳稅費如何計算，永慶房屋「稅費知識影音館」解答包含房地合一稅、土增稅、房屋稅、地價稅、財產交易所得稅等，房屋買賣常見的5大稅費資訊，歡迎到永慶房屋YouTube官方頻道或《永慶房仲網》了解更多。詳情請參考：https://knowhow.yungching.com.tw/tool/taxvideo

房屋稅單到！永慶房屋「自住房屋設籍3建議」聰明節稅（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋整理：房屋稅2.0稅率是多少。

房屋稅單到！永慶房屋「自住房屋設籍3建議」聰明節稅（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋舉例：非自住房屋的「全國歸戶」與全數累進稅制。

房屋稅單到！永慶房屋「自住房屋設籍3建議」聰明節稅（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋建議：住宅用房屋選定建議。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

推薦閱讀

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

新台幣兌美元瘋狂升值，見「30」字頭！新台幣匯市下午盤仍難抵升值態勢，大幅升值1.202元，匯價來到30.815價位，創下2023年12月29日以來最高價位。

2025-05-02 14:35
台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

新台幣狂升逾8角，台銀日圓牌告現鈔匯率今盤中拿台幣換日圓升破0.22價位，觸及0.218，為2月13日以來最甜價格，與4月22日0.2351近期最差換匯價相較，換10萬元台幣，今日（2日）可以多換3萬3365日圓。

2025-05-02 12:43
新台幣狂升逾8角！資產概念股鍍金　5檔高掛漲停

新台幣狂升逾8角！資產概念股鍍金　5檔高掛漲停

本週以來新台幣強勢升值，今（2）日早盤升破32元大關，且一路強攻，直接升破31.5元關卡，，一度升值逾8角，受到新台幣升值激勵，資產股紅通通一片，南紡（1440）、士電（1503）、農林（2913）、士紙（1903）、台肥（1733）等5個股高掛漲停價位。

2025-05-02 12:28
股匯雙漲！新台幣強升逾8角見31.1字頭　創近16個月新高

股匯雙漲！新台幣強升逾8角見31.1字頭　創近16個月新高

股匯雙升！台股開高走高，盤中上漲逾400點，新台幣兌美元也跟著狂升，早上11 點半以後觸及31.14元，升值8.77角，創去年1月12日以來、近16個月新高。

2025-05-02 11:54
喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

喊話股神「抱蘋果不如改抱台積電」　陸行之：每季現金股利遲早10元

知名半導體分析師陸行之今日發文，認為蘋果近期財報乏善可陳，產品也沒有亮點，因此認為股神巴菲特抱蘋果不如來抱台積電，但他也說，台積電雖然一年比一年表現更好，但他個人認為公司明年底之前的季度現金股利不增加到每股10元，實在是對不起股東。

2025-05-02 11:01
21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

21.7萬人心安！00939配息0.05元　填息達陣

資產規模360億元，擁有近21.7萬受益人的月配型台股ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.05元股息，為連續5度維持相同水準，受到大盤持續攀高的激勵，走高到13.31元，順利填息，股利預計5月26日入帳。

2025-05-02 10:08
油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

美國關稅政策引發全球經濟衰退擔憂，加上OPEC+加快增產步調，國際油價下跌，國內油價也將降價調整，預計下周國內汽油每公升調降0.7元至0.8元，柴油調降1元至1.1元。

2025-05-02 11:40
黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

黃仁勳10年來首度加薪　年薪提高49%至16億元

輝達執行長黃仁勳自2014年以來首次獲得加薪，根據輝達提交給美國證券交易委員會的文件顯示，他的基本年薪現已達到150萬美元（約新台幣4850萬元），比2024年增加了49%。此外，浮動現金薪資增加了100萬美元（約新台幣3233萬元），年增幅達50%，而股票獎勵則高達3880萬美元（約新台幣12億5420萬元），使黃仁勳的總薪資達到4990萬美元（約新台幣16億1340萬元）。

2025-05-02 11:05
快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

儘管中央銀行澄清，美國要求新台幣升值與事實不符，但新台幣本周以來升值驚人，今 （2）日早盤再連破 32 元，且一路強升，直接摜破31.5元關卡，台北匯市開盤逾一個小時半最高來到 31.49價位，狂升逾5角。

2025-05-02 10:33
美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

美元霸權動搖　高盛點名3種亞洲貨幣是主要贏家

高盛集團表示，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，減少對美元的依賴，韓國、新加坡和中國的貨幣可能成為亞洲最大的受益者。

2025-05-02 10:32

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

即／美國要求新台幣升值？央行晚間最新回應

快訊／新台幣匯率狂升逾5角　創一年新高31.49價位

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

油價下跌！　下周汽油每公升估調降0.8元、柴油降1.1元

綜所稅報扶養失業哥哥　9.2萬免稅額遭剔除

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

獨／官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366