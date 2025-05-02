房屋稅單到！永慶房屋「自住房屋設籍3建議」聰明節稅

▲房屋稅2.0針對非自住房屋採全國歸戶、全數累進課差別稅率，永慶房屋教民眾看懂稅制。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「房屋稅2.0」於2024年7月上路，將於今年5月首次開徵！除了調降全國僅一戶自住房屋稅率至1％，也針對非自住房屋納入差別稅率，持有越多戶恐怕得面臨更高稅率。永慶房屋提醒，房屋稅2.0有三項新規定要特別注意，包含修法後改為「按年」徵稅、新增「戶籍登記」為自住房屋要件，以及由「全國歸戶」計算自住房屋數，新制該如何節稅，專家也有建議。

房屋稅2.0按年徵稅：買賣、共有誰要繳？

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，房屋稅於每年5月徵收，課徵期間為「上一年7月到當年6月」，由當年2月末日的房屋所有人負責納稅、「按年」徵稅。也就是說，如果A在今年2月將房子賣給B，但在3月1日才完成過戶，房屋稅的納稅義務人仍以A為準，不過A、B可以在房屋買賣契約中約定如何分攤。

若房屋為共同持有，可以由共有人推定一管理人繳納，未設管理人則由共有人按應有部分納稅。

自住稅率最低1％！家人共有怎麼算？

而房屋稅的應納稅額為「房屋評定現值X適用稅率」，房屋稅2.0不僅維持全國3戶以下1.2％，如果只有1戶且房屋現值在一定標準以下，稅率調降至1％。若房屋由本人、配偶及未成年子女共有，可以1戶計算。「要注意的是，修法後新增戶籍為自住要件！」陳俊宏提醒，自住房屋必須有本人、配偶或直系親屬設籍且實際居住，如果適用自住稅率，或是變更營業使用改為自住等，記得在開徵40日前向各地稽徵機關申報，逾期就只能明年才能享自住減稅額了。

好消息是財政部日前宣布，由於今年是新制上路第一年，因此放寬此期間到本期房屋稅繳納期限的6月2日！因此民眾若在6月2日前完成設籍，並向房屋所在地方稅徵機關申報，本期房屋稅仍可適用自住房屋稅率。

非自住採全國歸戶、全數累進課差別稅率！

此外，房屋稅2.0將非自住房屋採「全國歸戶」計算戶數，再由各縣市設定差別稅率，超過一定戶數就得全部適用較高稅率，據財政部公告稅率基準，若有繼承取得共有、出租且所得達當地租金標準，適用第一類稅率1.5～2.4％；若為空置等則為第三類稅率2～4.8％。

陳俊宏舉例，例如某人共持有6戶非自住房屋，其中有3屋位於台北市、3屋位於彰化縣均空置，則6屋依照所在地，課徵台北市第三類5～6戶4.2％、彰化縣第三類5～6戶稅3.8％。如果台北市3屋中有1戶繼承取得共有、1戶出租達租金標準，則台北2屋適用台北市第一類4戶以內1.5％，剩下4屋按所在地，適用台北市第三類3～4戶3.8％、彰化縣第三類2～4戶3.2％！

至於非住家用房屋，則按照「營業用」、「事務所」等課徵3％，「人民團體等非營業用」課徵1.5或2％稅率。

自住房屋如何選定最節稅？專家這樣建議

由於修法後自住房屋必須設籍才符合條件，讓全台設籍戶數在今年3月達到歷史新高的971萬戶。若有民眾名下有房，再繼承了父母房產卻無配偶或直系親屬可設籍等情形，專家建議可以透過房屋現值，選定自住房屋以達到聰明節稅。

自住房屋選定順序，陳俊宏建議有三個參考指標：(一)選定免稅房屋，如房屋現值在10萬以下、或是符合各縣市標準，無論是否設籍自用都為「免稅房屋」，以每人持有全國3戶為限，超過3戶可自行擇定房屋現值較高的3戶免徵房屋稅。(二)選定自住房屋，選擇房屋現值最高的3戶設籍為自住房屋，然而須同步考量是否影響地價稅、土地增值稅、房地合一稅、重購退稅等自用優惠。(三)出租或擔任公益出租人，其餘非自住房屋若能出租且所得達租金標準，就能按戶數適用1.5～2.4％差別稅率，政府為鼓勵屋主參與公益出租，最低可享有1.2％優惠稅率，等同自住房屋稅率，而且在地價稅上也有優惠。

最後陳俊宏提醒，因應美國加徵關稅可能將衝擊台灣，財政部宣布將於5月申報繳納的綜合所得稅，展延至6月30日止。如果個人因美國關稅政策影響，而有收入減少、薪資被調降、非自願離職或工作時數減少等情形，可申請免加計利息延期或分期繳稅申請，最長可延期1年、分期繳納最長可達3年，包含房屋稅、地價稅、綜所稅、房地合一稅等10大稅目適用。

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▲永慶房屋整理：房屋稅2.0稅率是多少。

▲永慶房屋舉例：非自住房屋的「全國歸戶」與全數累進稅制。

▲永慶房屋建議：住宅用房屋選定建議。