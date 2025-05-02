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亞太最大AI產業展「WAVE 2025」7月登場　聚焦四大應用領域與生成式AI趨勢

▲▼WAVE,展會,生成式AI,AI,輝達,論壇,科技。（圖／業者提供）

▲今年最重要的AI展會「WAVE 2025」將於7/31～8/2於台北世貿一館盛大展出，預計將匯聚300個展位與200家企業共襄盛舉。

圖、文／WAVE提供

輝達NVIDIA執行長黃仁勳曾說過「台灣是世界AI的中心」，今年全球AI產業發展加速，台灣作為AI供應鏈重鎮，將於2025年7月31日至8月2日，在台北世貿一館舉辦亞太地區規模最大、內容最完整的AI產業展會WAVE 2025（World AI Vision Exhibition），將整合技術、生態、應用與國際資源，打造AI從核心晶片到落地應用的全方位交流平台，目前仍在徵展階段，AI產業領導品牌積極參與，能讓企業更快登上亞太AI舞台。

WAVE 2025前身為AI Taiwan展會，歷年已吸引超過200家企業參與，並匯聚政府、產學研及國際重點企業，成功建立起台灣AI產業生態系核心樞紐。今年展會預計集結逾300個展位與200家企業，更名擴大舉辦，主打「Connecting Worlds, Visualizing Futures」，展示四大垂直領域與四大AI科技展區，以及政府部會主題館和國際展區，同時現場將舉辦多場主題論壇，全方位呈現AI技術的前沿成果，為業界夥伴提供一站式的軟硬體解決方案，並創造更多的商業機會。

▲▼WAVE,展會,生成式AI,AI,輝達,論壇,科技。（圖／業者提供）

▲WAVE 2025前身為AI Taiwan展會，去年現場即吸引許多AI從業人員及民眾參觀，盛況空前。

四大應用場景＋四大核心技術，全覽未來AI版圖

WAVE 2025 展區分為四大垂直產業應用主題與四大核心AI技術專區，內容涵蓋：金融暨數位行銷區、智慧移動與教育區、智慧製造區、健康與生活區、語言模型區、視覺辨識區、邊緣與雲端運算區、AI核心與硬體區、政府部會主題館、國際展區，不只提供能讓產業內企業互相交流，也免費開放讓一般民眾參觀，走一趟就能親身體驗AI技術如何融入生活應用。

▲▼WAVE,展會,生成式AI,AI,輝達,論壇,科技。（圖／業者提供）

▲各式應用展示為業界夥伴提供一站式的軟硬體解決方案，並創造更多的商業謀合機會。

雙論壇啟動深度對話，政府資源助攻AI落地

展會期間將舉辦兩大論壇：「未竟之地」和「無限舞台」，前者是為技術開發者打造的專屬論壇，聚焦最新技術創新與產業挑戰，透過深度交流與實務案例分享，助力開發者精進技術、串聯資源。「無限舞台」則邀請國際頂尖專家，剖析最新解決方案與產業趨勢。

此外，也將同步設置政府資源專區，提供企業了解AI轉型政策、技術補助與研發資源的第一手資訊，協助業者邁向數位轉型與國際市場拓展。

立即參展，掌握AI未來主動權

WAVE 2025即日起開放企業參展報名，展會官網同步公布參展辦法與論壇活動資訊（網址：https://ai-wave.tw/）。隨著AI已由技術進階為商業主流，WAVE 2025將成為企業進入下一波數位浪潮的最佳據點。

關鍵字： WAVE展會生成式AIAI輝達論壇科技

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