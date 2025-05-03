台幣匯率3字頭「以後買iPhone像買菜」　他曝美現況：不像重演1985

▲新台幣升值。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央銀行2日表示，外資大幅買超429.24億元，並匯入資金，致國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，收在31.064元。專職投資人施雅棠透過粉專表示，台幣匯率直奔30，說不定很快就能1比1，但屆時可能會出現公司接不到單、產業出走等狀況，且「類似歷史，曾經發生」。

施雅棠在臉書粉專「美股夢想家」上發文表示，隨著台幣升值，以後買特斯拉可能會像買腳踏車，買iPhone像是在買菜，去巴黎像是去八里，「台股飆到10萬點，房價飛天，人人數鈔票」，但同時，也可能出現公司接不到單、出口變賠錢生意、廠商倒閉、產業出走、失業潮來襲等狀況。

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施雅棠指出，過去也曾發生類似的狀況，「1985年廣場協議後，日圓暴升、台幣也跟著升，當時股市漲瘋、資產暴漲，台股從1000點漲到1萬2000點，漲幅12倍。但隨後泡沫破滅，日本股市一躺30年，台股也歷經大幅回檔，直到2020年才創新高」，當年日本為了救出口，狂冠資金、壓低利率，但錢沒有進工廠，反而跑去炒房、炒股，換來短期榮景、長期泡沫危機。

「但今天和當年，已經完全不同。」施雅棠說，美國當年通膨壓力低、債務壓力小，可以讓美元貶值、刺激出口、重塑製造業；但現在美國赤字破表，通膨依舊頑強，已無空間讓美元狂貶，如果美元大貶，「勢必引發資金外逃與通膨失控，甚至動搖全球對美元的信任，撼動全球儲備貨幣的根基，這對美國自己也沒好處」。

因此施雅棠認為，這波台幣貶值，不像是重演1985年，反而更像是美元過強後的自然修正，「全球資金正在回流亞洲，新興市場再度受到青睞，資產正進行跨貨幣、跨區域的重新配置」。

本文經「美股夢想家」授權引用