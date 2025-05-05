台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

▲台幣示意圖。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
受到川普關稅爭取進入優先談判的消息影響，新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，外匯交易量急遽增加，包括國泰世華、中信銀、台新銀、永豐銀、台銀等大型銀行網銀都出現系統塞機，投資人哀「上不了車」。
▲台幣狂升，多家銀行網銀異常。（圖／翻攝PTT）
台新銀指出，因今日民眾換匯需求量遽增，造成使用流量超過APP負荷，目前台新銀行已積極處理中，客戶如有換匯或其它金融需求，可使用台新銀行及Richart網銀。
國泰世華銀表示，近期受外匯匯率短期波動劇烈影響，客戶查詢匯率狀況高於平日量能，有關CUBE App連線狀況，本行已積極處理，並啟動排隊機制以維持系統穩定，敬請見諒。
惟熟悉網銀金融交易主管透露，新台幣匯率連兩日暴衝，盤中都出現1元以上的升值，5日一早重返2字頭，「各家網銀都進入壓力測試」，不但系統交易需要應付，一般民眾蜂湧而入更讓人招架不住。
匯市今早一開盤升破31元與30元整數大關，截至上午9時58分，盤中最多升值1.1464元、最高來到29.6元，為2023年2月初以來、近兩年半最高水準。有民眾反應，今天開盤後想換美元，系統顯示「線上要等5至15分鐘」，一度等到當機，相當罕見。
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