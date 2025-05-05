首檔主動式ETF今掛牌　跌破10元票面

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

全台首檔主動式ETF，野村投信募集發行之野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），於今（5）日起以10.14元掛牌上市，惟受到大盤由紅翻黑拖累，一度跌破10元票面，最低來到9.85元。

00980A資產規模約14億元，受益人數6422人，根據野村投信官網資料，前十大持股及權重依序為台積電（2330）5.89%、鴻海（2317）5.33%、聯發科（2454）4.73%、富邦金（2881）4.69%、台達電（2308）4.17%、廣達（2382）3.81%、華碩（2357）3.79%、中信金（2891）3.04%、智邦（2345）2.26%、矽創（8016）2.15%。

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證交所表示，根據送件資料顯示，野村臺灣智慧優選ETF至少將70%的資產投資於具長期成長性與穩定配息能力的臺灣上市上櫃股票，並採用「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」作為績效指標。該檔 ETF 之投資策略包含選股策略與投資組合管理策略兩部分，在選股策略方面，野村投信結合其臺股投研團隊的基本面研究，以及自行研發的量化分析工具，進行系統化投資標的篩選；投資組合管理策略方面，則衡酌總體經濟情勢、產業景氣循環、市場動向(如流動性與季節性等)、金策略定位與風險預算等因素，進行投資組合調整與再平衡。有關該檔 ETF 之完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。