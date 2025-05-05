美元2Q急貶　法人估貨櫃三雄營收及毛利率受衝擊、並有高額匯兌損失

▲美元急貶，法人估貨櫃三雄會出現高額匯兌損失。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導



今年第二季單季截至本月2日止，美元兌換新台幣，貶值6.38%，有法人出報告指出，美元貶值，貨櫃船運採用美元計價，貨櫃三雄的營收及毛利率縮減，同時帶來匯兌損失。相關船公司指出，美元貶值對製造業衝擊更大，後續或可見到適度的回升。



法人分析，貨櫃船運採用美元計價，將是美元貶值的受害者；貨櫃航商普遍持有大量美元資產，美元貶值會造成匯兌損失。去年全年美元兌新台幣升值6.66%，長榮海運(2603)匯兌利益高達79.84億元，為最大受惠者，貢獻稅前EPS 3.69元，陽明海運(2609)23.22億元，貢獻稅前EPS0.66元，萬海航運(2615)48.67億元，貢獻EPS1.73元。



今年第二季美元貶值幅度，已逼近2024年全年美元升值幅度；2Q單季匯損金額可能逼近2024年全年匯兌利益金額。

這家法人認為，關稅、匯率、運價、取消小包裹免稅四大利空，在本季同時浮現，貨櫃三雄2Q財報疑慮大。4月2日實施 對等關稅，4月9日給予寬限期90天，全球關稅稅率10%，但美國對中國維持最高245%稅率，全球貨量大減。



本月月1日最新WCI貨櫃運價指數年減23%；本月2日美國針對香港及中國，正式取消小包裹免稅，堵住關稅漏洞，海空貨運量同受衝擊。



另一方面全球貨櫃新船待交量創歷史新高，未來3年很難擺脫供給過剩。截至2025年4月10日最新資料，全球貨櫃新船待交訂單8,922,944 箱(20呎櫃)，相較於全球目前貨櫃船隊運力32,213,243箱，相當於未來將增加28%供給。



長榮船隊運力1,810,414箱，待交新船訂單 785,196箱，未來船隊運力將增加43%；陽明船隊運力711,393箱，待交新船訂單101,500箱，未來船隊運力將增加14%；萬海船隊運力 522,573箱，待交新船訂單381,716箱，未來船隊運力將增加73%，供給過剩壓力很大。

貨櫃船公司指出，法人分析大方向是合理的，船公司運費收的是美元，支出也以美元為主，有自然調節功能，受到的衝擊比製造業低，目前的急跌，後續變動觀察，應有機會壓低匯兌損失。