台幣升不停3銀行線上換匯卡卡　網哀「12小時前就進不去」

▲銀行臨櫃示意照，非指當事銀行。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

新台幣強升，雖然政府向外信心喊話，但仍抵不過龐大換匯交易需求，民眾習慣使用的手機APP換匯出現系統卡卡，包括國泰世華銀、台新銀、玉山銀等業者的APP外匯功能今（6）日早上一度出現暫停服務或無法登入的現象，業者緊急呼籲民眾透過網銀或臨櫃交易管道處理。

國泰世華銀表示，目前CUBE App交易功能皆正常，惟今日登入CUBE App進行外匯服務的人數仍處於異常高峰，本行已積極擴充系統資源並將動態調控流量，視情況引導有外匯交易需求的民眾至網頁版網銀操作。

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若在登入網銀或App遇到等待情況，請依該平台提供之畫面指示操作，誠摯感謝大家的耐心等待與配合。

市場上一度傳出中信銀APP換匯系統異常，不過《ETtoday》於上午10點左右實測，中信銀App正常。另有民眾指出，透過玉山銀APP交易外匯不順，玉山銀則表示整體系統順暢，應為單一個案，至於夜間外匯交易則是受到央行外匯日限額影響會有對應措施，但整體系統仍屬正常。

▲國泰世華銀APP換匯功能卡卡。（圖／記者林潔禎攝）

另有投資人指出，換匯需求太大，銀行單日線上可承載能量有限，能上線換成功會有「運氣很好」的感覺，也有人前12小時要卡位換匯，仍進不去系統交易。

▲多家銀行網銀換匯卡卡。（圖／翻攝銀行系統通知）

央行總裁楊金龍、總統賴清德與金管會銀行局都向外表示這波台幣升值與美國總統川普對等關稅談判無關，不過台幣持續走升，今日上午盤中升逾1.5角，又見29元。