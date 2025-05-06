台幣升值！不敗教主急了「把美金換台幣」嘆：挨了一巴掌

▲新台幣強勢升值掀起市場熱議。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，引發金融市場震盪與高度關注，「不敗教主」陳重銘透露，看到台幣升值的狀況，昨（5）日急著把美金換成台幣，結果挨了一巴掌。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，看到新台幣猛升的情況，昨天就把手上的美金換成台幣，沒想到卻「挨了一巴掌」。他直呼，「政府說，匯率是市場機制….以下自行解讀！」

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貼文曝光，掀起網友討論，「昨天換美元的都賺到了」、「實在是太機智，又太機靈了」、「不是吧，昨天是搶著買美金吧」、「恐慌總是會做錯誤的決策」、「到底誰會在昨天把美金換台幣」。

台幣升不停，外界以「台版廣場協議」推估新台幣可能有升值壓力，央行總裁楊金龍表示，當年廣場協議簽訂與現在時空背景不同，另外市場質疑「柳樹理論」已不適用，楊金龍強調，央行穩匯調節是尊重市場機制，柳樹理論依然存在，只是預期心理強烈「風比較大」希望市場穩定。

楊金龍表示，匯率由市場供需決定，這是「正常（NORMAL）的狀態」，但最近確實有預期心理，加上也有評論促升新台幣，最近確實有過度波動，央行也有進場，但「預期心理太強烈了」，所以央行才要不斷澄清，表示沒有美國要求的這件事。