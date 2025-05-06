寬宏藝術Q1獲利創新高　每股賺3.81元

▲美聲天后莎拉布萊曼將於7月來台演出。（圖／寬宏提供）

記者廖婕妤／台北報導

寬宏藝術（6596）今（6）日召開董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為4.63億元，營業毛利為2.34億元，年增55％，歸屬於母公司稅後淨利近1.45億元，年增98％，EPS為3.81元，創下掛牌以來單季新高。

寬宏藝術表示，營收雖較去年同期衰退，然各節目完售比例高且成本控管得宜，使毛利率提升至50%，獲利也大幅成長，創下掛牌以來單季歷史新高。

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寬宏藝術指出，Q2開始有10餘場讚聲演唱會，另有莎姆雷特舞台劇3場、美國高空大馬戲團小巨蛋演出4場、經典音樂劇悲慘世界台北站也將起跑等；Q3迎來營運高峰，包括悲慘世界、天后江蕙高雄台北演唱會、西洋天后莎拉布萊曼北流演唱會2場等，在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收獲利有望再創新高。

另近期投資人所關注的匯率議題，寬宏藝術指出，綜觀台幣對美元等外幣升值對公司營運有正面影響，公司以國內藝文活動市場為主，每年均引進許多國外藝人演唱會與音樂劇，台幣走強可減低國外活動演出與相關後勤的外幣成本，進而提升國外專案毛利率表現，公司下半年與明年度規劃引進的國外藝文活動都將受惠。