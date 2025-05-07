不止台幣巨震！香港護港幣創紀錄　CNN：關稅擾亂平靜經濟體

▲香港股市、港元示意照。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對全球多國祭出對等關稅，影響台灣、香港等小型經濟體貨幣表現，除了台幣連日盤中出現逾1元的升值以外，香港金管局也砸大錢穩定當地匯市，外媒《CNN》指「川普的關稅戰擾亂了全球市場通常平靜的角落」。

香港金管局周二發布聲明，已經花費 605 億港元（78 億美元） 購買美國貨幣，根據《彭博社》的報導，這是創紀錄的單日金額，因為港元再次達到其交易區間的強勢端。

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根據 Refinitiv 的數據，自5月2日以來，台灣貨幣對美元匯率已上漲約 8%，這是一個非同尋常的幅度，僅僅兩個交易日內就因外界猜測台灣可能在貿易相關問題上向白宮做出讓步。

即使現在情況較為平穩，本周一的匯率飆升仍是約40年來最大單日漲幅，根據《路透社》的報導，這一結果更令人驚訝，因為台灣央行通常喜歡保持匯率穩定並保持低調。

《CNN》報導指出，台灣央行總裁楊金龍被迫在周一晚間召開臨時記者會，駁斥有關川普政府要求台灣在持續進行的貿易談判中加強台幣匯率以換取關稅豁免的謠言。外電也提及台灣總統賴清德表態關於與美國在匯率政策上達成協議的報導是「假新聞」。

台灣擁有生產全球90%先進晶片的台積電（2330），而這些晶片為智慧型手機、人工智慧及武器提供動力。

ITC Markets 的資深外匯分析師 Sean Callow認為，美元日益受損的全球聲譽應該讓其對大多數貨幣呈下降趨勢，而台幣近幾天的匯價表現「令人震驚」。