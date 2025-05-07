爽領56萬！他靠「1200張00878」退休　不敗教主：非常的悠哉

▲陳重銘朋友的爸爸靠著00878的股利退休。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國泰永續高股息（00878）4月30日公告，每股配0.47元，預計5月19日除息，6月13日入帳。「不敗教主」陳重銘就發文透露，他有個朋友的爸爸靠著1200張00878的股利退休，現在過得非常悠哉！貼文曝光後，引起網友討論。

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，他有個朋友的爸爸88歲，靠著1200張00878的股利退休，「非常的悠哉，祝老人家身體健康！」陳重銘也在留言處透露，朋友的爸爸是「發行（價）15元買的」。若依這次的配息來計算，他這次理論上能領到56萬4000元。

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陳重銘指出，00878這次每股配0.47元，若以公布日當天（4月30日）的收盤價20.31元來計算，「單次配息率2.31％，年化配息率達9.26％，配息穩定性禁得起市場考驗」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老人家圖穩定就夠了」、「1200張！我差一個0，只有120張」、「一開始就投資快2000萬了，資本雄厚」、「真羨慕安穩的利息」、「我也要努力賺、用力存」、「也要有閒錢買才行」。還有網友直呼，「老師，我有30張，可以退休了嗎？」陳重銘也幽默回應，「要問你老爸啊！」

本文經「不敗教主-陳重銘」授權引用