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郭智輝澄清「餐敘費用是我自己出」　指控請拿出證據

▲▼郭智輝 聯訪 立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝日前傳出圖利崇越（5434）旗下餐廳引發爭議，他今（7）日出席活動澄清，該筆餐敘費用是他個人自己出的，沒有動用公帑，若要指控就要拿出證據，「我如果有報這張發票就是假公濟私，但經濟部昨天也聲明沒有這筆費用，代表這是我自己出的。」

郭智輝表示，週刊爆料是這樣，美國有一個活動，每一年美國AIT重要活動，讓世界各地國家到美國投資，貿易署同仁也一起努力，今年派出最大的團去參加活動，為了謝謝同仁及AIT官員努力，因此舉辦交流會，有50幾個人參加，就選擇台大裡面的餐廳。

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郭智輝坦言，台大明達館這間餐廳，是他平常常用的餐廳沒錯，因為是販售健康食品的餐廳，大部分不放調味料，就是學校裡面的餐廳；「有人在講說是不是假公濟私，如果假公濟私，請查經濟部會計跟審計，我如果有報這張發票就是假公濟私，但經濟部昨天也聲明沒有這筆費用，代表這是我自己出的。」

隨後郭智輝拿出手稿再次說明，他個人進入公務部門服務，就是希望能夠為國家人民做事，媒體報導的餐敘，是為了促進政府跟美方的溝通，也希望藉此協助台灣的產業，不論是餐敘費用，或者伴手禮，都沒有使用公帑，這點昨天經濟部已經正式清楚說明，如果還有委員或者媒體要指控我有圖利的嫌疑，請提出證據，在此之前，我不會再回應任何的指控，我們國家有很多重要的事情，需要關心以上。

郭智輝說，子公司或者崇越的事情，他在5年前已經就不管了，所以這樣的指控，他覺得非常訝異，在立法院經濟委員會有委員質詢過。

傳出內閣接下來有可能改組，郭智輝指出，「內閣改組的消息，我想各位應該很清楚，昨天這個行政院的發言人也說得很清楚，沒有這回事。」

郭智輝強調，他是因為來自民間，有很多人會認為這件事情跟他都是有關，「我講得非常清楚，我來自民間坦蕩蕩我也不求官，我只是受了國家栽培，有機會為國家做點事，剛好在目前的這個情況可以發揮的地方，我就是盡力而為。」

關鍵字： 郭智輝經濟部餐敘事件爭議澄清

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