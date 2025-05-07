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CRIF攜手台新銀　運用ESG Bureau平台助攻綠色融資

▲▼ CRIF攜手台新金運用ESG Bureau平台 。（圖／CRIF提供）

▲台新銀行將運用CRIF首創ESG Bureau平台，深化金融業ESG的實踐力（由左至右依序：台新銀行法金企劃處資深副總經理蘇韻琇、台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇、台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明、CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati、CRIF亞洲區合規事業負責人郭曉薇、CRIF台灣總經理余建中）。（圖／CRIF提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為協助台灣各企業實踐永續金融的願景，加速台灣企業永續轉型，並確保金融資金有效支持淨零目標，CRIF與台新銀行今 （7）日宣布啟動策略合作。台新銀行將運用CRIF首創、整合全台160萬家企業預估碳排與實體風險數據的ESG Bureau平台，作為其執行「認識客戶」（Know Your Customer, KYC）與「永續金融授信評估」的關鍵工具。此舉目的落實台新銀行對交易對象在環境、社會、治理（ESG）面向的期望，提升永續風險管理的精確性與效率。

台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明表示，在全球邁向淨零轉型、永續規範持續推進的趨勢下，如何發揮金融影響力，辨識真正具備永續潛力的企業，到建立可信賴的ESG評估機制，台新銀行始終與企業站在一起，共同努力、精進與創新。在推動綠色及轉型金融過程，大多數企業的痛點在於永續數據不足且缺乏一致性，以致永續轉型的辨識難度大幅提高，此次與CRIF合作，其旗下ESG Bureau的專業評分系統，建立量化與標準化的評估框架，進一步強化永續轉型的動力，加速臺灣中小企業走向ESG永續發展之路。

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由CRIF推出的ESG Bureau平台，致力於降低企業進行永續揭露的門檻，特別是針對資源有限的中小企業。目前ESG Bureau已全面涵蓋台灣永續發展關鍵資料，收錄超過千家的上市櫃公司報告，以及約400份中小企業的自願揭露資訊。透過獨家研發的數據模型，平台可提供全台160萬家企業的碳排放預估數據，同時納入坡地災害、水災等兩大實體風險指標，協助金融機構精準掌握企業的環境風險輪廓。目前ESG Bureau深耕台灣市場，涵蓋製造業、服務業、電子產業與不動產業等主要產業類別，企業規模則橫跨1至500人以上，協助各種規模與型態的企業邁向永續轉型。

關鍵字： 永續金融台新銀行CRIFESGBureau台灣企業

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