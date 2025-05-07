台積電美廠前員工曝「台人最驚人特質」：從不質疑公司目標

▲台積電今年初宣布擴大在美投資。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

台積電正朝著美國最大外國企業雇主的目標前進，近日宣布，未來10多年內將大幅擴展位於亞利桑那州鳳凰城的園區規模，並計劃到本世紀末成為當地最大的雇主之一。據台積電亞利桑那分公司總裁斯塔納雷斯（Rose Castanares）表示，亞利桑那州廠預計將需要約6千名員工，另據一位台積電美廠前員工點出台、美的工作文化差別，表示台籍員工對目標高度認同，幾乎沒有質疑。

美國政治網站AXIOS報導，目前台積電亞利桑那廠約有3千名員工，其中超過一半是美國人，其餘多為台灣籍員工，主要以短期指派方式負責新員工的訓練，不過在鳳凰城第一座晶圓廠準備投產之際，曾多次傳出文化衝突與對工作期望不一致的報導。

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Axios6日登出一篇題為「深入台積電亞利桑那州的文化轉變」（Inside TSMC's cultural shift in Arizona）報導，文中指出，去年有13名美國員工向法院提出控訴，聲稱台積電內部充斥「反美文化」（anti-Americanculture），認為亞裔和台灣員工獲得更多工作機會。報導引述一名是台積電在亞利桑那最早聘僱的員工之一帕茲（Jefferson Patz）說法，他在2021年加入公司，並在鳳凰城廠開工前，前往台灣接受了1年多的訓練，深入體驗台積電與台灣的企業文化。

帕茲觀察到的文化差異，就是解決問題的思維方式，美國員工傾向著手細節前，先質疑最終目標是否合理；不過台灣員工幾乎總是對目標高度認同，一開始就全力投入執行。

帕茲說，第一批美國員工加入時，確實對高強度的工作文化感到驚訝，她認為這種思維融合帶來了實質好處，也證明文化交融遠比強調誰對誰錯更有力量。現在大多數應徵者都已了解這是一份高要求、但也高回報的工作，「想加入這家公司的，多半對於調整與彈性保持開放」。

另外，台積電亞利桑那分公司總裁斯塔納雷斯（Rose Castanares）表示，台積電要求全球所有員工追求完美、保持謙遜，並秉持「公司優先」的工作心態。她指出，這種高強度文化使台積電成為全球領先的半導體製造商，而客戶也期望無論晶片在哪裡生產，品質都同樣優異。不過斯塔納雷斯也坦言，這種文化並不適合每一個人，但那些能接受這種節奏與心態的人，在台積電亞利桑那分公司發展得相當出色。

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