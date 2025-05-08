長榮航攜手新北市展開紀錄片獎15週年活動　夏季線上旅展今起跑

▲長榮航、長榮交響樂團及新北市政府攜手舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）再度響應新北天際影展活動，新北市紀錄片獎15週年系列活動正式開跑，新北市新聞局7日攜手長榮航空、長榮交響樂團，以「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」宣告「2025新北天際影展」正式展開；此外，長榮航2025夏季線上旅展也於今（8）日起登場，限時22天祭出優惠折扣，未稅最低價格3,230元起，推升營運動能。

長榮航總經理孫嘉明表示，非常榮幸持續與新北市政府共同推出新北天際影展，今年已邁入第4年，這幾年共有近40部的優秀紀錄片作品，隨著長榮航空飛向全世界，讓全球旅客都有機會認識台灣的優秀導演及作品，未來大家若有機會搭乘長榮航空時，別忘了一起觀賞並支持新北天際影展。

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新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾，感謝長榮航空持續支持，讓新北紀錄片搭上國際航線，飛得更高更遠，並期許新北紀錄片如經典音樂般雋永流傳。

此外，長榮航2025年夏季線上旅展也於今起開跑，限時22天，5／29前購買今年年底前從台灣出發至指定航線，享有超值優惠價，美洲、歐洲、亞洲通通都有，未稅價格最低3,230元起，適逢暑假，長榮航也與各大旅行社推出親子團體行程，另也為「無限萬哩遊」會員祭出優惠，在夏季線上旅展期間，於「會員優惠購票專區」購買指定航線機票，可享有專屬折扣，新會員還加碼贈送最多1,000獎勵哩程，此外，即日起在EVA Mileage Hotel訂房還有機會獲贈額外50%獎勵哩程。