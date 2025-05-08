紅海復航貨櫃船公司會很辛苦　中美瑞士貿易協商專家們不樂觀

▲國際評論對中美貿易談判並不樂觀。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普表示葉門胡塞組織表示願意投降，不再攻擊航行於紅海的商船，對此陽明海運前董事長謝志堅表示，這件事還要等胡塞做出確認，商船才敢恢復航行紅海，一旦復航，船隻免繞好望角釋放出來的運力會讓貨櫃船公司很辛苦；至於本周末在瑞士的中美貿易談判，國際評論並未樂觀看待，還估關稅稅率可能約在60%，一切有待觀察。

謝志堅分析，今年貨櫃船運市場新增運力約200萬箱(20呎櫃)，根據航運協會波羅的海國際航運公會(BIMCO)估計，全球約10%的貨櫃運力被船隻繞行好望角吸收，船隻恢復航行紅海後，釋放出來的運力近300萬箱，雖然國際多個主要港口有壅塞問題，估計貨櫃船公司還是會很辛苦。

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在中美貿易談判方面，國際主流媒體訪問的經濟專家，估美國對中國商品收的關稅會落在約為60%，還是很高的水平，只是讓美國進口商與民眾能以較小的痛苦購買那些無法替代的產品。並指出專家們仍對達成協議不樂觀。

今年前4個月美國進口大增23.3%，代表進口商搶在高關稅實施前囤貨；根據美國人口普查局(Census Bureau)數據，2024年，中國貨物佔洛杉磯港總箱量的51%，佔長堤港總量的61%，在紐瓦克港(新澤西州)則佔23%。此外，塔科馬47%、奧克蘭37%、西雅圖36%、查爾斯頓21%及諾福克-紐波特紐斯港18%，顯示美國高度依賴中國貨源。

另美國針對大陸建造船舶收取的額外港口費計畫，美國貿易代表署(USTR)將在本月19日召開第二次公聽會，謝志堅認為應該有機會進一步放寬收費辦法。

該署在今年初公布對陸製船收費計畫，3月24日召開首次公聽會，4月17日宣布的收費辦法有較原草案放寬許多，計畫6個月後開始對中國船東和運營商的陸製船舶每趟美國航程徵收每淨噸50美元費用，接下來3年裡的費用是每淨噸年增30美元。

對於中國建造但非中國運營商的船，則按淨噸位或是貨櫃數量收費。6個月後的收費方式為每淨噸18美元或每個貨櫃120美元，接下來3年裡每淨噸年增5美元或按比例增加每櫃費用。