央行總裁遭指心虛才結巴　楊金龍：口才不好但都是事實

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中央銀行總裁楊金龍今（8）日赴財委會就主權基金設立一事備詢，立委質疑楊「史詩級跳針」是因為說話心虛、有難言之隱，不過楊金龍強調「絕對沒有！」並指央行5月1日、2日、5日的聲明「都是事實！」

楊金龍承認，在5月5日的記者會上，因為口才不好，他回答問題時會結結巴巴，但這不代表有難言之隱，或是說他不擅長說謊，這一點關係都沒有。楊金龍強調，央行5月1日、2日跟5日發布新聞稿提到的內容都是事實。

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台幣連日飆升，5月2日、5日皆出現盤中逾1元以上的升值，本周更驚見「29元」字頭震撼匯市，不過楊金龍5日喊話「到底了」之後台幣由升轉貶，昨（7）日以收貶1.5分、維持30元水準。

立委林德福、賴士葆先後質詢央行穩匯措施，楊金龍指出，匯率有升有貶，難以捉摸，央行重視的是匯市穩定，先前預期心理太強，但預期心理消除之後，市場非理性的負能量就會釋放，他強調，台幣這兩天又回復平穩，立委追問炒匯資金、禿鷹動向是否盯得住，楊金龍掛保證說「可以啊。

台幣今日匯價以30.3小貶0.5分開出，而之後台幣仍有升值壓力，截至30.27再度由升轉貶，截至九點半，匯價最低來到30.325。

楊金龍對南韓央行拋出「美國施壓升值」也發表看法，認為屬媒體轉譯錯誤，南韓央行總裁原文並非如此，他同時表示，升值下國人海外旅遊也變便宜，並見得完全是負面的，楊強調「絕對沒有美國壓力。」