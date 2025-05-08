台幣升值、油價下跌　長榮航：營運成本有利「票價仍看供需」

▲長榮航總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（8）日舉行馬拉松宣告記者會，總經理孫嘉明會後受訪時指出，新台幣升值、油價下跌對營運面成本有利，從換匯踴躍情況，可以看出台灣人還是期待出國，日本旅遊需求還是很強勁，歐美來台的情況也都正常，不過票價還是由供需決定，應該不會有太大變化。

孫嘉明表示，台幣升值去換匯的人比較多，購買力變強，換匯踴躍看出台灣人期待出國，且主要換日幣跟美金，顯示國人對日本旅遊期待度沒有減少，暑假到日本旅遊需求還是很強，東南亞也有需求，另入境方面歐美來台商旅及探親也都正常，目前各航線狀況都維持正常，持續觀察；不過旅遊部分除了台幣升值外，還是要關注美國關稅談判後續進展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對近期油價下跌，孫嘉明指出，油價下跌對營運有利，油都是用美元計價，台幣升值也對營運面成本有利，不過下半年除了油價，其他成本往上走，票價還是反映成本也跟供需有關，有一些時段可能有好價格，但票價不會有太大變動。

此次，日前發生印巴衝突，孫嘉明強調，對長榮航影響並不大，只有1架維也納飛曼谷受影響，回頭去維也納加油，其他飛歐洲航班維持正常飛航，沒有遇到旅客要取消的狀況，後續因應措施把航道往南飛，大約增加20-30分鐘而已，影響不大。

至於貨運市場美國取消小額包裹800美元關稅優惠，孫嘉明說，中國出來的電商貨減少，但除了電商其他智慧型手機、筆電出貨正常，會持續觀察狀況，必要會調整貨運航班。